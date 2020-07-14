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Россиянин отказался работать и поджёг начальника 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Россиянин отказался работать и поджёг начальника
Фото: News.ru
30-летнему мужчине из Екатеринбурга грозит пожизненное заключение. Его подозревают в жестоком убийстве начальника.
Как сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области, инцидент произошёл в сентябре 2019 года в Базовом переулке столицы региона. Подозреваемый работал косильщиком травы и в этот день приступил к своим обязанностям, будучи пьяным. Отработав утренние часы, мужчина сказал бригадиру, что уходит. Начальник отказался оплачивать неполный рабочий день, что привело к перепалке. Как установило следствие, газонокосильщик в ходе конфликта схватил канистру с топливом для триммера, облил бригадира, а затем поджёг своей зажигалкой.
Жертва мгновенно загорелась, также вспыхнул стоящий рядом автомобиль «Газель». Пострадавшего доставили в больницу, где медики диагностировали ожоги 80% поверхности тела. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось и через несколько дней он погиб.
Обвиняемый после инцидента хотел скрыться, но полиции удалось его задержать. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершённое общеопасным способом). Максимальная санкция по этой статье — пожизненное лишение свободы.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Нижегородской области. Местного жителя задержали по подозрению в том, что он заживо сжёг свою сожительницу из-за ссоры.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Екатеринбург , Свердловская Область
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