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В Курганской области мужчина провожал знакомую и изнасиловал её 

Уральский меридиан и ещё 2 9 часов назад
Россиянин проводил знакомую и изнасиловал её
Фото: versiya.info
В Щучанском районе Курганской области по обвинению в совершении изнасилования под стражу заключили местного жителя. Щучанский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Курганской области к уголовной ответственности привлечён 30-летний мужчина. Его обвиняют в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством (часть вторая статьи 131 УК РФ).
«Следствие располагает данными о том, что в ночь на 13 июля 2020 года обвиняемый мужчина и потерпевшая женщина находились в одной компании. Девушка собралась идти домой, и злоумышленник пошёл за ней. В безлюдном месте он напал на девушку, и, угрожая ножом, изнасиловал потерпевшую», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.
Сейчас обвиняемого заключили под стражу по ходатайству следователя, а по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств по делу. Во время следствия обвиняемого проверят на причастность к совершению других преступлений.
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Криминал , Происшествия , Убийство , СКР , Курганская Область
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