Советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов использовал программу VeraCrypt для передачи секретной информации, считает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал адвокат Сафронова Иван Павлов.
7 июля, как сообщал «Рамблер», 30-летний бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.
Вчера Павлов рассказал, что, согласно версии ФСБ, Сафронов использовал VeraCrypt для передачи секретной информации. Эта программа шифрует данные автоматически во время их считывания или записи.
Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.
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