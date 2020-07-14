7 июля, как сообщал «Рамблер», 30-летний бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал. Сафронов не признал вину.

Вчера Павлов рассказал, что, согласно версии ФСБ, Сафронов использовал VeraCrypt для передачи секретной информации. Эта программа шифрует данные автоматически во время их считывания или записи.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

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