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Житель Омска подозревается в убийстве беременной возлюбленной и поджоге ее тела 

Газета.Ru и ещё 10 42 минуты назад
Россиянин убил и поджег беременную возлюбленную
Фото: РИА Новости
Жителя Омска задержали по подозрению в убийстве 33-летней беременной возлюбленной и поджоге ее тела. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Убийство женщины произошло ночью 12 июля на улице 28-я Северная в Омске.
По данным следствия, пожар на первом этаже дома увидели соседи. Дверь в квартиру, где произошло возгорание, была открыта, они вошли туда и стали тушить огонь. Вызвали полицию.
Во время тушения было найдено тело 33-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.
Отмечается, что 35-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу на два месяца.
Предполагается, что во время ссоры с возлюбленной он ударил ее несколько раз металлической трубой по голове, а когда понял, что она умерла, облил одежду женщины и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого мужчина попытался скрыться.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).
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Криминал , Происшествия , Пожар в Омске , Убийство , Омск
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