Россиянин убил и поджег беременную возлюбленную

Жителя Омска задержали по подозрению в убийстве 33-летней беременной возлюбленной и поджоге ее тела. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Убийство женщины произошло ночью 12 июля на улице 28-я Северная в Омске.

По данным следствия, пожар на первом этаже дома увидели соседи. Дверь в квартиру, где произошло возгорание, была открыта, они вошли туда и стали тушить огонь. Вызвали полицию.

Во время тушения было найдено тело 33-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что 35-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу на два месяца.

Предполагается, что во время ссоры с возлюбленной он ударил ее несколько раз металлической трубой по голове, а когда понял, что она умерла, облил одежду женщины и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После этого мужчина попытался скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).