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Силовики задержали экс-главу района Ростова-на-Дону 

News.ru и ещё 4 42 минуты назад
Силовики задержали экс-главу района Ростова-на-Дону
Фото: News.ru
Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. 10 июля у него прошли обыски.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мера пресечения чиновнику ещё не избрана. Известно, что со своей должности Григорян уволился по собственному желанию 20 января 2020 года.
Собеседник ТАСС заявил, что Григорян нанёс ущерб бюджету в размере 14 млн рублей. По версии следствия, он мешал сносу незаконных ларьков в городе.
В МВД Ростовской области никак не прокомментировали информацию о задержании Григоряна.
Издание «Большой Ростов» со ссылкой на администрацию города сообщало, что в начале года Григоряну был объявлен выговор за ненадлежащее исполнения своих обязанностей. Так, администрация района не проконтролировала исполнение муниципального контракта по содержанию проезжей части в зимний период. Соглашение было заключено между МКУ «Управление благоустройства Первомайского района» и АО «Коммунальщик Дона».
Ранее, в апреле был арестован заместитель главы администрации Советского района Ростова-на-Дону Виталий Игнатов. Следствие утверждает, что чиновник получал взятки от нелегальных торговцев.
NEWS.ru писал, что против экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя возбудили новое дело. Его и семерых сообщников подозревают в создании преступного сообщества и участии в нём.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Артур Григорян , МВД , ИТАР-ТАСС
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