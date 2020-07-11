Силовики задержали экс-главу района Ростова-на-Дону 

Бывший глава Первомайского района Ростова-на-Дону Артур Григорян задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. 10 июля у него прошли обыски.

Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, мера пресечения чиновнику ещё не избрана. Известно, что со своей должности Григорян уволился по собственному желанию 20 января 2020 года.

Собеседник ТАСС заявил, что Григорян нанёс ущерб бюджету в размере 14 млн рублей. По версии следствия, он мешал сносу незаконных ларьков в городе.

МВД Ростовской области никак не прокомментировали информацию о задержании Григоряна.

Издание «Большой Ростов» со ссылкой на администрацию города сообщало, что в начале года Григоряну был объявлен выговор за ненадлежащее исполнения своих обязанностей. Так, администрация района не проконтролировала исполнение муниципального контракта по содержанию проезжей части в зимний период. Соглашение было заключено между МКУ «Управление благоустройства Первомайского района» и АО «Коммунальщик Дона».

Ранее, в апреле был арестован заместитель главы администрации Советского района Ростова-на-Дону Виталий Игнатов. Следствие утверждает, что чиновник получал взятки от нелегальных торговцев.

NEWS.ru писал, что против экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя возбудили новое дело. Его и семерых сообщников подозревают в создании преступного сообщества и участии в нём.