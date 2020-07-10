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Стали известны детали убийства отставного подполковника ФСБ 

Lenta.ru 48 минут назад
Раскрыты детали убийства отставного подполковника ФСБ
Фото: ТАСС
В Старом Осколе Белгородской области Олег Соломенцев, соучастник убийства бизнесмена и подполковника ФСБ в отставке Константина Васильева, получил девять лет колонии. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Коммерсантъ».
Соломенцеву инкриминировали приобретение специальных технических средств для получения информации, сбор сведений о частной жизни, уничтожение чужого имущества путем поджога, незаконное пересечение границы и заказное убийство.
По данным следствия, после отставки бывший офицер ФСБ стал заниматься табачным бизнесом. В 2018 году из-за конкуренции на рынке у него возник конфликт с бизнесменом Владимиром Светом, который и решил избавиться от Васильева. Сделать это он поручил своему водителю Олегу Соломенцеву. Тот установил за подполковником слежку.
Сначала злоумышленники пытались собрать на подполковника компромат и передать информацию полиции, затем хотели запугать и подожгли автомобиль его партнера, а когда не помогло и это — наняли киллера. 14 марта 2018 года исполнитель вместе с водителем подкараулил Васильева у местного торгового центра и расстрелял. Отставной офицер скончался от потери крови.
Расследование в отношении организатора преступления, Владимира Света, находится на завершающей стадии.
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Криминал , Происшествия , Константин Васильев , ФСБ , Белгородская Область
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