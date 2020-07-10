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Восьмиклассник зарезал замдиректора в ее доме 

Мария Иванова и ещё 4 50 минут назад
Российский школьник зарезал учительницу
Фото: ТАСС
Восьмиклассника из Новосибирска заподозрили в убийстве учительницы
Новосибирские следователи задержали восьмиклассника по подозрению в убийстве заместителя директора местной школы по воспитательной работе Валентины Болдыревой. Об этом сообщает портал «Вести — Новосибирск».
По версии следствия, ночью подросток проник в жилье учительницы через окно, чтобы ее ограбить. Женщина проснулась, увидела его и попыталась остановить, после чего школьник ударил ее ножом. Педагог скончалась на месте.
Восьмиклассник оставил на месте преступления улики — перчатку и кроссовки, поэтому полицейским удалось его быстро задержать. Источник «Вести — Новосибирск» в администрации Мошковского района заявил, что школьник сознался в убийстве.
В ближайшее время следователи попросят суд арестовать его.
Как сообщал «Рамблер», в мае этого года 39-летнего жителя Красноярского края обвинили в убийстве его бывшей учительницы по физкультуре.
Педагог оказалась среди клиентов мужчины, работавшего в компании по ремонту квартир. Когда он приехал к ней домой, женщина узнала бывшего ученика, раскритиковала его за курение и нежелание заниматься спортом. Мужчина толкнул учительницу, она упала и получила смертельную травму головы.
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Криминал , Происшествия , ГТРК "Новосибирск" , Новосибирск
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