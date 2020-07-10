Пропавшего в городе РФ мужчину повесили в Москве

Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, найденного повешенным в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«На площадке для выгула собак на ул. Дубининская, д. 2 был обнаружен труп мужчины, висящий на дереве. При себе у него были документы на имя гражданина, зарегистрированного в Липецкой области. Признаков насильственной смерти выявлено не было», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что при себе у погибшего мужчины была записка, в которой он просил позвонить некой женщине-адвокату для возврата денег.

В августе 2018 года в СМИ публиковалась информация о поиске в Липецке мужчины с инициалами, указанными в найденных документах.