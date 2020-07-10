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Мужчину после двух лет поиска в Липецке нашли повешенным на дереве в Москве 

Агентство «Москва» и ещё 1 56 минут назад
Пропавшего в городе РФ мужчину повесили в Москве
Фото: ТАСС
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, найденного повешенным в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«На площадке для выгула собак на ул. Дубининская, д. 2 был обнаружен труп мужчины, висящий на дереве. При себе у него были документы на имя гражданина, зарегистрированного в Липецкой области. Признаков насильственной смерти выявлено не было», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что при себе у погибшего мужчины была записка, в которой он просил позвонить некой женщине-адвокату для возврата денег.
В августе 2018 года в СМИ публиковалась информация о поиске в Липецке мужчины с инициалами, указанными в найденных документах.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Липецк , Москва
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