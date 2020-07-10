Раскрыты детали убийств из дела Фургала

Издание Baza раскрыло детали преступлений, в совершении которых подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала . Следователи предполагают, что чиновник причастен к организации убийств и покушений в середине 2000-х годов.

Первое преступление, в котором подозревают Фургала, произошло 19 октября 2004 года на трассе в Бикинском районе Хабаровского края. Коммерсант Роман Сандалов получил ранение из «Сайги» 12-го калибра и спустя два дня умер в больнице. Следствие заподозрило в убийстве шестерых человек, в том числе Фургала, занимавшего в то время пост гендиректора металлобазы «Миф-Хабаровск». В разговоре с силовиками последний заявил, что двое других подозреваемых — Виталий Шкарпита и Алейников — являются его личной охраной и всегда находятся с ним.

Главным свидетелем в деле оказался Павел Кузнецов , который вместе с убитым занимался добычей металлолома и сдавал его на металлобазу. В ходе судебного заседания в 2008 году он рассказал, что 17 октября 2004-го Сандалов пожаловался ему на сотрудников Фургала, которые не заплатили за товар. Тогда Сандалов и Кузнецов решили вывезти товар, и это стало причиной конфликта. По словам свидетеля, в тот же день некий Макаров похитил его и запер, но потом отпустил.

18 октября, как утверждает следствие, пятеро сотрудников «Миф-Хабаровска» по указанию Фургала выехали в село Лермонтовка, где жил Кузнецов. Там они якобы выбили из мужчины признания в краже с помощью физического насилия и угроз убийством. Также, по данным следователей, сотрудники «Мифа» узнали, где живет Сандалов. Через день он был смертельно ранен на трассе.

Виновным в убийстве признали Владимира Журавлева — он сам явился с повинной в прокуратуру и рассказал, что выстрелил в Сандалова в целях самообороны. Суд приговорил мужчину к году и шести месяцам лишения свободы с выплатой компенсации в 1,5 миллиона рублей.

Следствие считает Фургала причастным к другому преступлению: 29 октября 2004 года возле своего дома застрелили бизнесмена Евгения Зорю. В его квартире силовики нашли служебную документацию и приготовленное заявление в ОВД . В нем Зоря описывал суть конфликта и высказывал опасения за свою жизнь.

Следственный комитет выяснил, что бизнесмен поссорился с руководством «Миф-Хабаровска», в которое входили Фургал, а также Николай Мистрюков и Олег Булатов. Причиной конфликта стал производственный корпус завода-банкрота ЖБИ-2, отошедший по решению суда Зоре.

По данным правоохранительных органов, за «силовую поддержку вопросов криминального характера» в компании отвечал Мистрюков, а исполнителем убийства мог быть лидер местной ОПГ «Тимофеевские» Михаил Тимофеев . Он якобы предлагал Зоре решить конфликт радикально, вплоть до убийства Фургала, однако тот отказался. Тогда Тимофеев предложил то же самое гендиректору «Мифа», и тот, по данным Baza, согласился.

31 января 2005 года произошло еще одно убийство: жертвой стал Булатов, соучредитель «Мифа». Его тело нашли с огнестрельными ранениями головы и тела. Тогда Фургал заявил, что убийство делового партнера стало для него полной неожиданностью и вряд ли связано с коммерческой деятельностью.

Кроме того, следствие подозревает Фургала в исчезновении гендиректора компании «Стим» Эдуарда Кучинского в 1997 году. Мужчина вышел из своей квартиры, чтобы поехать на работу, но до ожидавшего его служебного автомобиля так и не дошел.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов. Преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.