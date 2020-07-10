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В Кремле прокомментировали дело Сафронова 

BFM.RU и ещё 36 2 часа назад
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
Фото: Газета.Ru
Полная закрытость хода следствия по делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова не может быть дестабилизирующим фактором для общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».
Представитель Кремля отметил, что повышенный интерес медиасферы по отношению к судьбе коллеги понятен.
«Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям», — сказал Песков.
На вопрос о том, сможет ли общество узнать, с чем именно связано дело Сафронова, пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не могут ничего сказать по этому поводу, поскольку не знают деталей и не располагают информацией о следственных материалах.
Иван Сафронов арестован на два месяца делу о госизмене Его подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, действовавшей под руководством США. Советник главы Роскосмоса свою вину не признает.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Песков , Иван Сафронов , Роскосмос
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