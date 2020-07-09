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Обвиняемые в убийствах бизнесменов дали показания на Фургала как на организатора 

Газета.Ru и ещё 32 21 час назад
Обвиняемые в убийствах бизнесменов дали показания на Фургала как на организатора
Фото: Газета.Ru
Обвиняемые в убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке в показаниях назвали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала организатором преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
По ее словам, по результатам предварительного следствия удалось установить исполнителей и одного организатора нескольких преступлений.
"Благодаря правильной следственной тактике соучастники дали показания на Сергея Фургала как организатора всех этих преступлений", — уточнила Петренко.
Она также отметила, что в деле есть показания свидетелей и потерпевших.
По итогам следственных работ были собраны достаточные доказательства для задержания Фургала.
Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Фургал подозревается минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дальний Восток , Убийство , Сергей Фургал , Госдума , МВД , Хабаровский Край
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