В России нашли примотанный скотчем к дереву труп

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Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву в лесу. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) на своем сайте.

Отмечается, что тело нашли недалеко от города Богородицка . На нем обнаружили признаки насильственной смерти. По факту обнаружения трупа было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса («Убийство»).

Сейчас на месте, где нашли тело, ведутся оперативные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В конце июня сообщалось, что на чердаке многоэтажного дома в подмосковных Люберцах были найдены тела троих подростков. Признаков насилия на их телах обнаружено не было. По предварительным данным, причиной смерти несовершеннолетних стало употребление химических веществ.