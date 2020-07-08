Полицейский убил коллегу из-за миллиона рублей

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга раскрыли исчезновение своего бывшего коллеги: оказалось, пропавший еще 12 мая 52-летний подполковник полиции в отставке был убит. Причем убийство совершил действующий сотрудник органов внутренних дел Красносельского района. Мотивом стал долг в размере 1 миллиона рублей, который вероятный убийца не хотел или не мог отдать.

«В совершении убийства подозревается сотрудник миграционной службы, занявший у него деньги на открытие бизнеса. По подозрению в совершении преступления задержаны двое, один из которых — 32-летний сотрудник миграционной службы, который являлся его должником. Вторым подозреваемым является 26-летний бывший сотрудник правоохранительных органов», — сообщает 8 июля РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, подозреваемый занял у погибшего миллион рублей на свой цветочный бизнес. Отдавать не торопился, и на этой почве у мужчин постоянно были конфликты. А в мае, под предлогом того, что должник наконец отдаст деньги, подполковника в отставке выманили из дома, подельники задушили его в автомобиле, тело спрятали в заброшенном гараже на Лагерном шоссе в Колпино, где оно и было обнаружено 8 июля.

Как уточняет «Комсомольская правда-Санкт-Петербург», раскрыть убийство помогли записи с камер видеонаблюдения: полицейским удалось найти запись, на которой было видно, как пропавший отставник садится в Hyundai Solaris. Владельцем автомобиля оказался тот самый 32-летний сотрудник миграционной службы, а за рулем сидел 26-летний подельник.

По данным «Невских новостей», погибший в свое время служил в ОМОНе.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется следствие.