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Экс-сотрудников Минпромторга РФ заподозрили в мошенничестве. Сумма ущерба — 110 млн 

Ura.Ru 2 часа назад
В Минпромторге выявлено крупное мошенничество
Фото: ТАСС
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности. Общая сумма ущерба отставила 110 млн рублей.
«Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупных размерах»», — пишут «Известия».
Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, Минипромторг России заключил данные контракты с ООО «ТД „Рязанский станкостроительный завод“. Фирма должна была разработать несколько моделей токарно-шлифовальных станков в рамках федеральной целевой программы „Национальная технологическая база“. Но неустановленные должностные лица сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. Оборудование так и не было запущено в серийное производство.
Ранее полиция задержала замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. Некая предпринимательница, получив подряд от Минобрнауки РФ, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ, однако они были выполнены некачественно.
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Криминал , Происшествия , Марина Лукашевич , Минпромторг , МВД , Минобрнауки , газета "Известия"
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