В Минпромторге выявлено крупное мошенничество

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту мошенничества в связи с двумя госконтрактами девятилетней давности. Общая сумма ущерба отставила 110 млн рублей.

«Уголовное дело было заведено против неустановленных лиц из Минпромторга по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупных размерах»», — пишут «Известия».

Максимальное наказание предусматривает 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Минипромторг России заключил данные контракты с ООО «ТД „Рязанский станкостроительный завод“. Фирма должна была разработать несколько моделей токарно-шлифовальных станков в рамках федеральной целевой программы „Национальная технологическая база“. Но неустановленные должностные лица сфальсифицировали акт сдачи-приемки работ. Оборудование так и не было запущено в серийное производство.