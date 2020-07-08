Высокопоставленный сотрудник Газпрома задержан за взятку 

СК России по Нижегородской области 7 июля по подозрению в коррупции задержал генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югай. По версии следствия, этот руководитель вместе с начальником службы эксплуатации Константином Минихом, а также ещё одним «компаньоном» получал по договорам на материально-техническое снабжение регулярные «откаты». Например, за невыплату неустойки с одного из поставщиков, подельники получили путём прямого вымогательства электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и 200 тысяч рублей наличных. Причём, всю электронику забрал себе босс «Газпром трансгаза…». Посредника сделки задержали в июне при получении взятки.
Гражданин Миних уже находится за решеткой, остальные пока под домашним арестом. Оперативно сработали СК, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. В ходе обыска в рабочем кабинете подозреваемого изъяты крупные суммы денег, не говоря уже об электронике. Информация публикуется на официальном сайте нижегородского главка СК РФ.