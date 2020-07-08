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Высокопоставленный сотрудник Газпрома задержан за взятку 

Вести Подмосковья и ещё 23 3 часа назад
Высокопоставленный сотрудник Газпрома задержан за взятку
Фото: Вести Подмосковья
СК России по Нижегородской области 7 июля по подозрению в коррупции задержал генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югай. По версии следствия, этот руководитель вместе с начальником службы эксплуатации Константином Минихом, а также ещё одним «компаньоном» получал по договорам на материально-техническое снабжение регулярные «откаты». Например, за невыплату неустойки с одного из поставщиков, подельники получили путём прямого вымогательства электронную технику на сумму 450 тысяч рублей и 200 тысяч рублей наличных. Причём, всю электронику забрал себе босс «Газпром трансгаза…». Посредника сделки задержали в июне при получении взятки.
Гражданин Миних уже находится за решеткой, остальные пока под домашним арестом. Оперативно сработали СК, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. В ходе обыска в рабочем кабинете подозреваемого изъяты крупные суммы денег, не говоря уже об электронике. Информация публикуется на официальном сайте нижегородского главка СК РФ.
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Криминал , ФСБ , Газпром , СКР , МВД , Нижегородская Область
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