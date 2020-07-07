Суд отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе адвоката Сафронова 

МОСКВА , 7 июл — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу следствия ФСБ об отводе Дмитрия Катчева, адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что Катчев является свидетелем по делу и вскоре должен быть допрошен.

По информации ФСБ, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО . Его задержали по делу о госизмене.

Как заявляют в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

В издательском доме «Коммерсант» обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. «Ведомости» также выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела задержанного экс-журналиста Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.