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Стали известны подробности обвинений против губернатора Хабаровского края 

Lenta.ru и ещё 76 1 час назад
Раскрыты подробности обвинений против губернатора в РФ
Фото: Следственный комитет sledcom.ru
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подозревают в покушении на одно убийство и заказе еще двух убийств. Об этом «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.
Убийства были признаны квалифицированными, то есть были совершены при отягчающих обстоятельствах. По данным источника, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова — соучредителя компании по торговле металлами — и покушении на Александра Смольского. Причиной преступлений называются разногласия в бизнесе.
О задержании Фургала СК сообщил ранее 8 июля. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.
Обвинения главе региона будут предъявлены в ближайшее время. Следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Его оппонентом был кандидат от «Единой России», бывший губернатор Вячеслав Шпорт.
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Комментарии 14
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Убийство , Вячеслав Шпорт , Сергей Фургал , Единая Россия , Госдума , ЛДПР , МВД , Lenta.ru , Хабаровский Край
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