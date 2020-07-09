Раскрыты подробности обвинений против губернатора в РФ

Убийства были признаны квалифицированными, то есть были совершены при отягчающих обстоятельствах. По данным источника, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова — соучредителя компании по торговле металлами — и покушении на Александра Смольского. Причиной преступлений называются разногласия в бизнесе.

О задержании Фургала СК сообщил ранее 8 июля. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Обвинения главе региона будут предъявлены в ближайшее время. Следствие намерено обратиться в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.