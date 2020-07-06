Россиянин пойдет под суд за убийство 92-летнего ветерана 

Калужской области следователи завершили расследование в отношении 35-летнего жителя Малоярославца, который в ближайшее время пойдет под суд за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в августе 2019 года обвиняемый пришел в квартиру знакомого 92-летнего инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, и попросил у него деньги в долг. Получив 400 рублей, он счел сумму недостаточной, напал на мужчину, избивая руками и деревянной тростью.

От полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый похитил из квартиры 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Злоумышленника обнаружили по горячим следам. Спустя четыре дня он был задержан.

Полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям. По версии следствия, он также замешан в нескольких эпизодах мошенничества. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.

В 2019 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана. «Если бы мы не были в состоянии соглашения о моратории на смертную казнь, конечно, можно было бы таких подонков просто казнить, и все.

По большому счету он не имеет морального права жить на земле», — заявил он.