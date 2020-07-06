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Россиянин пойдет под суд за убийство 92-летнего ветерана 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россиянин пойдет под суд за убийство 92-летнего ветерана
Фото: СК РФ
В Калужской области следователи завершили расследование в отношении 35-летнего жителя Малоярославца, который в ближайшее время пойдет под суд за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает Следственный комитет России (СКР).
По данным следствия, в августе 2019 года обвиняемый пришел в квартиру знакомого 92-летнего инвалида, ветерана Великой Отечественной войны, и попросил у него деньги в долг. Получив 400 рублей, он счел сумму недостаточной, напал на мужчину, избивая руками и деревянной тростью.
От полученных травм потерпевший скончался. Обвиняемый похитил из квартиры 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Злоумышленника обнаружили по горячим следам. Спустя четыре дня он был задержан.
Полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям. По версии следствия, он также замешан в нескольких эпизодах мошенничества. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.
В 2019 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов пожалел о невозможности казнить убийцу ветерана. «Если бы мы не были в состоянии соглашения о моратории на смертную казнь, конечно, можно было бы таких подонков просто казнить, и все.
По большому счету он не имеет морального права жить на земле», — заявил он.
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Криминал , Происшествия , Анатолий Артамонов , СКР , Калужская Область
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