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Таксист изнасиловал пассажирку и отвез домой 

Артём Кульша и ещё 5 34 минуты назад
Таксист изнасиловал россиянку и отвез домой
Фото: ТАСС
Водитель такси из Омска изнасиловал и ограбил пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Омской области.
Согласно данным следствия, вечером 20 апреля 21-летняя девушка поймала такси на улице и указала 36-летнему водителю адрес, но тот отвез ее не туда, а на окружную дорогу. Там он высадил ее у заброшенного здания, изнасиловал и отнял золотое кольцо.
«После этого водитель отвез девушку домой», — отметили в СК.
Она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. Мужчина был задержан и стал отрицать вину, заявляя, что секс между ними произошел по обоюдному согласию. Некоторое время спустя он был подвергнут исследованию на полиграфе. Его результаты показали, что подозреваемый врет. После этого он признался в содеянном.
В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Грабеж». Вчера в СК сообщили о завершении его расследования и решении вопроса о направлении материалов в суд.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что несовершеннолетняя девушка, изнасилованная в столице несколькими молодыми людьми, была госпитализирована.
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Криминал , Происшествия , Изнасилование , МВД , Омск
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