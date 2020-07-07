Россиянин три года насиловал ребенка

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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в насилии над ребенком 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
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Фото: ТАСС
Мужчина, подозреваемый в насилии сексуального характера над ребенком, задержан в Санкт-Петербурге. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия")", — говорится в сообщении.
По подозрению в совершении преступлений задержан мужчина 1984 года рождения. По данным следствия, обвиняемый с октября 2012 года по январь 2015-го, находясь в квартире одного из домов на улице Камышовой, неоднократно совершал в отношении мальчика 2001 года рождения развратные действия, а также насильственные действия сексуального характера. Расследование уголовного дела продолжается.
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Криминал , Происшествия , Изнасилование , СКР , Санкт-Петербург
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