Россиянин три года насиловал ребенка

Мужчина, подозреваемый в насилии сексуального характера над ребенком, задержан в Санкт-Петербурге . Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"), ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия")", — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступлений задержан мужчина 1984 года рождения. По данным следствия, обвиняемый с октября 2012 года по январь 2015-го, находясь в квартире одного из домов на улице Камышовой, неоднократно совершал в отношении мальчика 2001 года рождения развратные действия, а также насильственные действия сексуального характера. Расследование уголовного дела продолжается.