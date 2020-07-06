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Россиянин задушил тросом жену и двух видевших убийство детей 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянин убил жену и двух видевших убийство детей
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Жителя Алтайского края приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство жены и двух детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
В августе 2019 года мужчина повез женщину с двумя детьми на мотоцикле на вокзал в Славгород, в дороге он поссорился с супругой. Во время ссоры он убил ее и детей 4 и 9 лет, которые видели убийство.
Как пишет «Интерфакс», мужчина задушил жену и детей автомобильным тросом, после чего закопал их тела в лесополосе. Суд признал его виновным по пунктам «а», «в», «д», «к» части 105 УК («Убийство»), а также удовлетворил иски родственников погибших о возмещении морального вреда.
30 июня сообщалось, что житель Бийска в Алтайском крае избил жену с инвалидностью, сбросил ее в подвал, а на следующий день вынес оттуда и снова избил. Женщина не могла самостоятельно передвигаться из-за состояния здоровья, муж бил ее руками и разной обувью по голове и телу, нанеся не менее 20 ударов. Пострадавшая умерла в больнице. Причиной таких действий мужчины стала пропажа денег, на него завели дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), он признал вину.
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Криминал , Происшествия , Интерфакс , Алтайский Край
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