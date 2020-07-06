Россиянин убил жену и двух видевших убийство детей

Жителя Алтайского края приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство жены и двух детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В августе 2019 года мужчина повез женщину с двумя детьми на мотоцикле на вокзал в Славгород, в дороге он поссорился с супругой. Во время ссоры он убил ее и детей 4 и 9 лет, которые видели убийство.

Как пишет «Интерфакс», мужчина задушил жену и детей автомобильным тросом, после чего закопал их тела в лесополосе. Суд признал его виновным по пунктам «а», «в», «д», «к» части 105 УК («Убийство»), а также удовлетворил иски родственников погибших о возмещении морального вреда.

30 июня сообщалось, что житель Бийска в Алтайском крае избил жену с инвалидностью, сбросил ее в подвал, а на следующий день вынес оттуда и снова избил. Женщина не могла самостоятельно передвигаться из-за состояния здоровья, муж бил ее руками и разной обувью по голове и телу, нанеся не менее 20 ударов. Пострадавшая умерла в больнице. Причиной таких действий мужчины стала пропажа денег, на него завели дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), он признал вину.