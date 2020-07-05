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СМИ: в Австрии застрелили просителя убежища из России 

ТАСС и ещё 3 13 минут назад
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
Фото: © AP Photo/Ronald Zak, архив
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в австрийской полиции.
"Убит 43-летний проситель убежища, гражданин России. Перед этим произошла стрельба. Обстоятельства выясняются. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином", — сообщил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер.
Он не смог предоставить информацию о национальности убитого и задержанного подозреваемого.
По данным представителя полиции, причины убийства неизвестны. Начато расследование, на месте происшествия работают криминалисты.
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Криминал , Происшествия , Австрия
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