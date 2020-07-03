Экс-полковника Захарченко перевели в мордовскую колонию 

"У него истек предельный срок пребывания в изоляторе без избрания меры пресечения", — сказал Горбатенко.

Ранее Захарченко доставили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве из мордовской колонии, где он отбывает срок, чтобы ознакомить с новым уголовным делом о взятках.