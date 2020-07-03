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Экс-полковника Захарченко перевели в мордовскую колонию 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Экс-полковника Захарченко перевели в мордовскую колонию
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко перевели из спецблока 99/1 "Матросской тишины" обратно в мордовскую колонию, сообщил РИА Новости адвокат Александр Горбатенко.
"У него истек предельный срок пребывания в изоляторе без избрания меры пресечения", — сказал Горбатенко.
Ранее Захарченко доставили в СИЗО "Матросская тишина" в Москве из мордовской колонии, где он отбывает срок, чтобы ознакомить с новым уголовным делом о взятках.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года, ему вменили несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну. Захарченко получил 12,5 лет колонии, в середине ноября из столичного СИЗО он отправился отбывать наказание в мордовскую колонию №5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры, условия в нем высоко оцениваются правозащитниками.
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Криминал , Происшествия , Дмитрий Захарченко , Александр Горбатенко , Генпрокуратура РФ , МВД , ФСИН , РИА Новости
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