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Прокурор запросил шесть лет колонии для журналистки Прокопьевой 

News.ru и ещё 14 2 часа назад
Прокопьеву просят отправить в колонию на шесть лет
Фото: svetlana.prokopyeva.9/facebook.com
Гособвинение попросило суд приговорить журналистку Светлану Прокопьеву к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма.
Кроме того, предлагается запретить ей заниматься журналистикой в течение четырёх лет. В обосновании своей позиции прокуратура сослалась на выводы экспертов о том, что публикация материала «Репрессии для государства» могла повлечь наступление общественно опасных последствий, сообщает «Коммерсант».
Дело в отношении Прокопьевой было возбуждено после передачи в эфире «Эха Москвы» в ноябре 2018 года, в ходе которой журналистка говорила о теракте в здании ФСБ в Архангельске и его возможных причинах. Она допустила, что причиной теракта могли стать «государственные репрессии». Текст передачи был впоследствии опубликован Псковской лентой новостей. По требованию Роспотребнадзора и эфир, и статья были удалены, а оба СМИ оштрафованы.
Первое заседание суда по делу Прокопьевой должно было состояться 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса рассмотрение началось только 16 июня. На переносе процесса настаивала сама журналистка, опасаясь, что карантин помешает СМИ и правозащитникам осветить его.
Ранее NEWS.ru писал, что защита Прокопьевой намерена потребовать от следствия проведения проверки в отношении эксперта-лингвиста Юлии Байковой. Адвокат Виталий Черкасов пояснил, что она выдавала себя за штатного специалиста Хакасского госуниверситета, не являясь таковым на самом деле. Юрист добавил, что защита просила исключить экспертизу Байковой из числа доказательств по делу, но суд это ходатайство не удовлетворил.
Взрыв в ФСБ в Архангельске произошёл 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний Михаил Ж., который погиб на месте происшествия. По данным следствия, он придерживался анархистских взглядов.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Светлана Прокопьева , Виталий Черкасов , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Эхо Москвы
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