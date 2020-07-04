«Неоднократно избивал»: адвокат о деле Соколова

Историк Олег Соколов , обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, мог избивать свою возлюбленную до убийства. Об этом заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы родственников девушки, в разговоре с «Комсомольской правдой».

«Есть основания полагать, что Соколов неоднократно избивал Анастасию», — заявила Бакшеева.

По словам адвоката, на такой вывод ее навели результаты собственного расследования. Она добавила, что во время процесса будут освещены обстоятельства, подтверждающие этот факт.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.