Тело опоенного алкоголем младенца нашли на Сахалине 

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Тело новорожденной девочки со следами этилового спирта в крови нашли в квартире дома города Томари на Сахалине. В этой квартире на улице Юбилейной, 24 проживала мать младенца с сожителем.

Малышка появилась на свет 29 марта. Экспертиза показала, что девочка погибла от врождённого порока сердца, но вместе с этим был установлен факт ненадлежащего ухода за малышкой. Также экспертиза зафиксировала в организме ребёнка следы алкоголя, «поступившего извне», сообщает СУ СКР по Сахалинской области.

Вероятно, мать таким образом пыталась «успокоить» плачущего голодного ребёнка. По факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве-реке в районе Лужнецкого моста найдено тело новорождённого мальчика, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».