Бизнесмену Зотову изменили меру пресечения

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"Следователем УТ МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Данное решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры", — сказала Волк журналистам.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. Десятого июня 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Расследование находится на контроле в Следственном департаменте МВД России.