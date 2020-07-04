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Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде 

РИА Новости и ещё 10 16 минут назад
Бизнесмену Зотову изменили меру пресечения
Фото: globallookpress.com
Следствие постановило заменить обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Дмитрию Зотову арест на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следователем УТ МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Данное решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры", — сказала Волк журналистам.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. Десятого июня 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.
Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Расследование находится на контроле в Следственном департаменте МВД России.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Дмитрий Зотов , Ирина Волк , Генпрокуратура РФ , Трансфин-М , Мосгорсуд , МВД
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