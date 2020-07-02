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В Челябинске молодой человек убил девушку, которая отказалась выйти за него замуж 

Аргументы Недели и ещё 1 1 час назад
Девушка поплатилась жизнью за отказ выйти замуж
Фото: РИА Новости
В Челябинске местный житель обвиняется в убийстве молодой девушки, отказавшейся выйти за него замуж. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Уточняется:обвиняемый на почве конфликта убил знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений. Молодой человек в день убийства предложил пострадавшей выйти замуж, но получил отказ.
Суд приговорил виновного к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу родителей девушки взыскано по 700 тысяч рублей каждому в счет возмещения причиненного морального вреда и 88,7 тысячи рублей, затраченные на погребение.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Челябинск
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