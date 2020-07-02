Девушка поплатилась жизнью за отказ выйти замуж

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Челябинске местный житель обвиняется в убийстве молодой девушки, отказавшейся выйти за него замуж. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Уточняется:обвиняемый на почве конфликта убил знакомую, нанеся ей множество ножевых ранений. Молодой человек в день убийства предложил пострадавшей выйти замуж, но получил отказ.