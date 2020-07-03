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В квартире россиянки обнаружили труп младенца с этиловым спиртом в организме 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В квартире россиянки обнаружили труп младенца
Фото: РИА Новости
Тело новорожденной девочки было найдено в одной из квартир города Томари Сахалинской области, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть трехмесячного ребенка наступила из-за врожденного порока сердца. При этом лабораторное исследование показало наличие в организме этилового спирта, который «поступил извне». Видимых телесных повреждений на трупе нет, но были следы ненадлежащего ухода.
Девочка проживала с матерью и ее сожителем. По информации Telegram-канала Hue, мужчина работал в местном дорожном управлении, а мать ребенка сидела дома и постоянно пила. Семью постоянно навещали сотрудники опеки, они и обнаружили мертвую новорожденную.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее жительница Удмуртии родила ребенка прямо на улице, положила его пакет и оставила под кустом. Он умер от переохлаждения, матери грозит до пяти лет тюрьмы.
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Криминал , Происшествия , Сахалинская Область , Томари
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