Российского криминального авторитета нашли убитым

Приморском крае обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, который оказался объявленным в розыск криминальным авторитетом. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МВД

По данным полиции, убитого обнаружили недалеко от поселка Городечное Надеждинского района. Сотрудники уголовного розыска немедленно организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что погибший был объявлен в федеральный розыск полицией Сунтарского района республики Саха (Якутия) по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Вскоре оперативники задержали 30-летнего земляка убитого авторитета, который сознался, что в январе на одном из авторазборов Владивостока между ним и погибшим произошел конфликт. В результате мужчина напал на находившегося в розыске соперника с ножом и нанес ему множество смертельных ранений. Позже, опасаясь проблем с законом, он вывез тело в багажнике машины и спрятал его в лесу.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый заключен под стражу.

5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, изрезавшего ножом свою семью.