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Объявленного в розыск российского криминального авторитета нашли убитым 

Lenta.ru 1 час назад
Российского криминального авторитета нашли убитым
Фото: РИА Новости
В Приморском крае обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, который оказался объявленным в розыск криминальным авторитетом. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным полиции, убитого обнаружили недалеко от поселка Городечное Надеждинского района. Сотрудники уголовного розыска немедленно организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Выяснилось, что погибший был объявлен в федеральный розыск полицией Сунтарского района республики Саха (Якутия) по подозрению в совершении тяжкого преступления.
Вскоре оперативники задержали 30-летнего земляка убитого авторитета, который сознался, что в январе на одном из авторазборов Владивостока между ним и погибшим произошел конфликт. В результате мужчина напал на находившегося в розыске соперника с ножом и нанес ему множество смертельных ранений. Позже, опасаясь проблем с законом, он вывез тело в багажнике машины и спрятал его в лесу.
Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемый заключен под стражу.
5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, изрезавшего ножом свою семью.
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Комментарии 4
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Приморский Край
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