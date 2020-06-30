Российские пенсионеры дважды отбились от разбойника 

Красноярском крае семейная пара пенсионеров дважды отбилась от напавшего на них разбойника. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России

По данным полиции, злоумышленник проник на садовый участок, расположенный рядом с городом Зеленогорск и угрожая огнестрельным оружием потребовал у 74-летнего пенсионера деньги. Получив отказ, подозреваемый применил силу. Началась борьба, в ходе которой пенсионер и подоспевшая на выручку супруга смогли отбиться и отобрать у грабителя оружие. Тот сбежал.

Через некоторое время незнакомец повторил попытку нападения и снова потерпел неудачу. После этого он сбежал и скрылся в лесном массиве. Пенсионеры тут же обратились в полицию и рассказали о произошедшем. Сотрудники зеленогорской полиции начали поисковые мероприятия по прочесыванию леса и менее чем через два часа задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Красноярского края.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Выяснилось, что у мужчины было самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие. Решается вопрос о возбуждение еще одного дела по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».)

28 мая сообщалось, что в Ставропольском крае отправлен под суд 30-летний преступник, который провалил две попытки ограбить и изнасиловать россиянок.