Российский пенсионер учинил расправу над тремя внуками 

Свердловский областной суд отправил на принудительное лечение 67-летнего местного жителя, который учинил жестокую расправу над тремя внуками. Об этом в понедельник, 29 июня, «Ленте.ру» сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин.

По данным следствия, 29 марта 2019 года российский пенсионер гостил в доме у своей невестки вместе с тремя внуками. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он избил и нанес ножевые ранения трехлетнему мальчику, от которых тот скончался. Преступление было совершено на глазах его семилетнего брата. Пожилой мужчина приказал мальчику и его пятилетнему брату сесть в его автомобиль на заднее сиденье. Напуганные дети подчинились.

Как рассказал «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый в скором времени был задержан сотрудниками полиции на территории города Кушвы. Он передвигался за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, оба ребенка были живы и не пострадали.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью») и по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение двух заведомо несовершеннолетних лиц»). Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у пенсионера временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями на почве длительной алкогольной зависимости. Эксперты пришли к выводу, что пожилой мужчина представляет социальную опасность для себя и окружающих.

30 января 2020 года сообщалось, что в Хакасии суд вынес приговор 47-летнему деду и 42-летней бабушке, которые сожгли в печи своего маленького внука.