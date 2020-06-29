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Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами 

Lenta.ru и ещё 5 27 минут назад
Следствие завершило дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сестрами Хачатурян своего отца. В ближайшее время его направят в Генпрокуратуру. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает «Коммерсантъ».
В дело добавилось еще три тома. Следователи вновь допросили сотрудников школы, где учились сестры, и представителей комиссии по делам несовершеннолетних. Все полученные сведения, по мнению адвокатов, подтверждают, что девушки защищали свою жизнь. Следствие же по-прежнему считает, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшую необходимо направить на принудительное лечение.
В случае, если надзорное ведомство утвердит заключение следствия, защита будет требовать проведения суда с участием коллегии присяжных.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подтвердила наличие психотравмы у сестер Хачатурян, отказавшись передать дело в суд. По версии прокуратуры, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом. Уголовное дело было возвращено в Следственный комитет России, где, как полагала защита, оно должно быть прекращено, однако в СКР менять позицию отказались.
3 декабря 2019 года СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также по голове и шее. От полученных травм мужчина скончался.
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Криминал , Видео , Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР
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