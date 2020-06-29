Они убивали и отмывали миллионы для боссов

В Мособлсуде продолжается процесс по делу Пушкинской ОПГ — одной из самых мощных и кровавых организованных преступных группировок столичного региона. Ее лидеры, закаленные лихими 90-ми, служили влиятельным ворам в законе, отмывали для них огромные суммы денег и совершали убийства. Излюбленным приемом пушкинских бандитов было забивание своих жертв бейсбольными битами, монтировками и гвоздодерами. Причем нередко киллеры ОПГ по оплошности убивали совсем не тех, кого надо, — их случайной жертвой стал даже глава крупной международной организации. Подробности громкого дела выяснила «Лента.ру».

Метод гвоздодера

В 1999 году криминальный авторитет из Подмосковья Николай Деев по кличке Маргарин создал группировку для контроля над Пушкинским оптово-розничным рынком — Пушкинскую ОПГ.

В подручные он набрал молодых ребят из региональных группировок, уже засветившихся в преступлениях. Среди них были уроженцы Миасса Михаил Пуртов и Дмитрий Завьялов, находившиеся в розыске за хулиганство и убийство, а также ростовчанин Дмитрий Лесняков (Лес), разыскиваемый за вымогательство и тяжкое избиение бизнесмена.

К тому времени Лес собрал в Ростове бригаду, обложив данью местных бизнесменов и фермеров. Несговорчивых коммерсантов братва «учила» бейсбольными битами, монтировками и гвоздодерами. Позже именно этот прием станет отличительной чертой «пушкинских», забивавших жертв до инвалидности или смерти.

Что до Пуртова и Завьялова, то они изначально входили в «турбазовскую» группировку из Миасса. Благодаря прошлому своих бойцов, Пушкинская группировка имела свои «представительства» в Ростовской и Челябинской областях. Команда пушкинских пополнялась друзьями детства, приятелями юности, армейскими сослуживцами и земляками.

Но в начале нулевых лидер группировки Маргарин и ее казначей Николай Борисов были убиты в бандитских разборках. Преемника Маргарина Михаила Пуртова в 2003 году также ликвидировали конкуренты. И тогда, как считают следователи, бразды правления в группировке взяли Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов.

Дмитрий Лесняков (Лес), Mzk1.ru

Чтобы пропасть из поля зрения правоохранительных органов , находящиеся в розыске главари взяли себе чужие имена. Так Дмитрий Лесняков в документах стал Русланом Валентиновым, а Дмитрий Завьялов — Дмитрием Полыновым. Это позволило им жить открыто и становиться соучредителями охранных фирм, строительных компаний, торгово-развлекательных центров, автозаправочных станций, гостиниц и финансово-кредитных организаций. При этом успешный предпринимательский путь авторитетов сопровождался разбойными нападениями и убийствами по найму или из-за коммерческих интересов.

Случайные жертвы

На счету пушкинских бандитов — несколько десятков жестоких преступлений. В 1999 году в Москве они убили главу банка «Родник» Бориса Терпугова, а год спустя — председателя пушкинского Райпотребсоюза Геннадия Акопова, отказавшегося от «крыши» и мешавшего приватизации рынка.

В 2001 году жертвами группировки стал глава азербайджанской диаспоры Пушкинского района Фейзули Сулейманов, убеждавший своих земляков не платить дань рэкетирам, а также директор частного охранного предприятия (ЧОП) «Амулет» Николай Жигалкин, по совместительству — лидер конкурирующей с «пушкинскими» Правдинской ОПГ.

Группировка не боялась ликвидировать никого: так, однажды к ее главарям обратился коммерсант Валерий Казаков — как выяснилось в ходе предварительного следствия, он курировал игровой бизнес в Подмосковье и был посредником между прокурорами и предпринимателями. Казаков потребовал от Леса и Завьялова ввести в учредители Пушкинского рынка подконтрольных прокурорам людей — и вскоре был расстрелян из пистолета-пулемета «Кипарис».

Устраняя конкурентов, боевики группировки нередко допускали ошибки — и убивали совсем не тех, кого планировали. Охотясь на криминального авторитета из Ивантеевки Алексея Майорова , киллеры «пушкинских» застрелили приятеля его родной сестры, которого перепутали с самим Майоровым.

А когда убийцы расстреляли самого авторитета, при покушении погиб оказавшийся рядом рабочий. Случайной жертвой Пушкинской группировки стал даже глава Международного центра по ядерной безопасности Минатома России Сергей Бугаенко: ему проломили голову, перепутав с руководителем пушкинского «Автодорстроя». Все эти расправы — лишь одни из многих: всего уголовное дело «пушкинских» насчитывает 55 преступных эпизодов.

Международный центр по ядерной безопасности

Воровская «крыша»

По мнению силовиков, Пушкинская группировка на протяжении десяти лет оставалась незаметной для правоохранительных органов благодаря покровительству воров в законе, имевших связи на самых высоких уровнях власти. И именно заказное убийство вора Алика Миналяна (Алик Сочинский) стало началом конца непотопляемой ОПГ. А устранили авторитета по заказу другого вора в законе — Армена Арутюняна (Каневского).

«Пушкинские» давно сотрудничали с Каневским и помогали ему отмывать криминальные деньги. В частности, в роли «прачечных» выступали дочерние компании строительного концерна «ВАНТ»: в середине нулевых он вел активное строительство жилых комплексов на юге России и привлекал в строительство средства дольщиков.

Но в какой-то момент партнеру «пушкинских» Каневскому в Краснодарском крае стал мешать Алик Сочинский. Тогда вор в законе обратился к подмосковным боевикам и попросил ликвидировать конкурента. 6 февраля 2007 года автомобиль Алика Сочинского расстреляли в Москве. При этом в ходе покушения был ранен водитель криминального авторитета Вартарес Погосян, который успел скрыться от киллеров и сообщить правоохранителям подробности нападения.

Оперативники установили причастность к убийству Алика Сочинского целого ряда фигур криминального мира, в том числе лидеров «пушкинских» Леса и Завьялова. А уже в октябре 2008 года авторитеты «засветились» в Москве — на разборке в торговом центре «Европейский».

Схватка в «Европейском»

Подмосковные бандиты отправились к «Европейскому» выяснять отношения с чеченским криминалом по просьбе вора в законе Гочи Антипова (Алфасона). Как и криминальный авторитет Каневский, Алфасон использовал Пушкинскую ОПГ как «прачечную» для отмывания своих теневых доходов и поддерживал с бандитами хорошие партнерские отношения.

Ближайшим помощником Алфасона был некто Карло Микадзе, сын которого однажды попал в переплет: его избили чеченцы. И тогда Микадзе попросил Леса проучить обидчиков. «Пушкинские» забили чеченцам «стрелку», приехали в «Европейский» и устроили там побоище, которое зафиксировали все окрестные камеры наблюдения.

Кадр: МВД РФ

Всего в драке пострадало шесть чеченцев: при этом один из них получил ножевое ранение, а другой — пулю из травматического пистолета. Но подозреваемых в этой потасовке и в убийстве Алика Сочинского удалось задержать лишь в 2009 году. Лес оказался в СИЗО , а Дмитрию Завьялову удалось скрыться от следствия: он сбежал в Испанию и шесть лет жил там по поддельным документам. Но в 2015 году Завьялова экстрадировали из Испании в Россию.

Среди обвиняемых есть и бывший глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский, который якобы «заказывал» группировке конкурентов-предпринимателей. Всего же, как считает следствие, в Пушкинскую ОПГ входили более тридцати человек: часть из них уже осуждена, часть пока не установлена.

Что касается лидеров ОПГ Леснякова и Завьялова, то они отрицают свою причастность к группировке и вменяемым им преступлениям. Защита авторитетов говорит, что подсудимые лишь входили в общий круг знакомых, о чем свидетельствуют их совместные фотографии, найденные в ходе обысков. Что до жизни своих подзащитных под чужими именами, то ее адвокаты объясняют личными мотивами и обстоятельствами судьбы.