Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки 

Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области , подозреваемый в убийстве задержан, в отношении него уже составлены два административных протокола, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.

На видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску , показаны кадры прогулки двух женщин с собаками в Сосновском районе (видео снимала одна из женщин). Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка его, и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, женщина стала кричать мужчине, зачем он это сделал, а тот скрылся за карьером.

"Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения… По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки", — говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении мужчины составлены 2 административных протокола по статьям 20.8 (нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия и патронов к нему…) и 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) КоАП РФ, уточняется в сообщении. По данным полиции, максимальная санкция статей предусматривает административный штраф до 100 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток соответственно.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, поясняет ГУМВД.