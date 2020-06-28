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Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Мужчина жестоко убил хаски на глазах у хозяйки
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области, подозреваемый в убийстве задержан, в отношении него уже составлены два административных протокола, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУМВД России по региону.
На видео, размещенном в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, показаны кадры прогулки двух женщин с собаками в Сосновском районе (видео снимала одна из женщин). Предположительно, одна из собак, хаски, нашла убитую утку, схватила ее, но позже оставила и побежала из кустов в сторону песчаного карьера. С другой стороны карьера вышел мужчина с ружьем, крикнул женщинам, что утка его, и трижды прицельно выстрелил в собаку. Пес погиб, женщина стала кричать мужчине, зачем он это сделал, а тот скрылся за карьером.
"Сотрудниками полиции Сосновского района задержан подозреваемый в убийстве собаки, мужчина 1979 года рождения… По факту жестокого обращения с животным проводится дальнейшая проверка с принятием процессуального решения в установленные законом сроки", — говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении мужчины составлены 2 административных протокола по статьям 20.8 (нарушение правил производства, хранения, перевозки, ношения или учета оружия и патронов к нему…) и 20.13 (стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах) КоАП РФ, уточняется в сообщении. По данным полиции, максимальная санкция статей предусматривает административный штраф до 100 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток соответственно.
Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, поясняет ГУМВД.
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Криминал , Происшествия , МВД , Челябинск , Челябинская Область
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