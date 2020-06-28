Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии 

Московская пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее на протяжении полугода насиловал собственный внук. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником. В настоящее время по факту заявления проводится проверка, подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.