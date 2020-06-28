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Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии 

Lenta.ru 1 час назад
Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии
Фото: Global Look
Московская пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее на протяжении полугода насиловал собственный внук. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником. В настоящее время по факту заявления проводится проверка, подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 28 июня сообщалось, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле историю из Татарстана, где местного жителя оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его полуторагодовалой дочери.
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Криминал , Происшествия , Анна Кузнецова , РЕН ТВ
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