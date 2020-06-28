Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дружеская вечеринка закончилась изнасилованием 

Майк Габриелян и ещё 1 1 час назад
Дружеская вечеринка закончилась изнасилованием
Фото: ТАСС
В Астрахани возбудили уголовное дело против 30-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании на алкогольной вечеринке. Об этом сообщает астраханское управление СКР.
По версии следствия, Преступление произошло 23 июня, в доме на улице Шипки.
«Компания из четырех человек, в том числе женщина, распивала спиртное в одной из квартир этого дома. Хозяин квартиры, будучи в состоянии алкогольного, изнасиловал ранее знакомую ему 34-летнюю астраханку», — сообщают следователи.
Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, ему избрана мера в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве девушку обманом завели в лес и изнасиловали.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Криминал , Происшествия , Астрахань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Перевозчики ответили на слова Зеленского о «засранцах»
Поклонников восхитило фото Кудрявцевой в купальнике
Поклонников восхитило фото Кудрявцевой в купальнике
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
Порошенко сравнил ЕС и «московское стойло»
От Ефремова потребовали невероятную сумму
От Ефремова потребовали невероятную сумму
Видео
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полётов самолётов Ту-142МК над нейтральными водами
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
01:09
Комментарии Роскосмоса о SpaceX попали на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
02:22
Опубликовано видео с похудевшим на 100 кг Фадеевым
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
02:32
Появилось видео нападения на Собчак в монастыре
Происшествия
Появилось видео парада медиков в Уфе
02:55
Появилось видео парада медиков в Уфе
Общество
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
В России ответили на новые претензии Японии по Курилам
00:21
В России ответили на новые претензии Японии по Курилам
Политика
Крым отказал Зеленскому
00:58
Крым отказал Зеленскому
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение