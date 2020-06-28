Дружеская вечеринка закончилась изнасилованием 

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Астрахани возбудили уголовное дело против 30-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании на алкогольной вечеринке. Об этом сообщает астраханское управление СКР

По версии следствия, Преступление произошло 23 июня, в доме на улице Шипки.

«Компания из четырех человек, в том числе женщина, распивала спиртное в одной из квартир этого дома. Хозяин квартиры, будучи в состоянии алкогольного, изнасиловал ранее знакомую ему 34-летнюю астраханку», — сообщают следователи.

Отмечается, что сейчас подозреваемый задержан, ему избрана мера в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.