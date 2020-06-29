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В центре Москвы задержали охранника магазина, ранившего в драке человека ножом 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Охранник магазина с ножом напал на мужчину в Москве
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали охранника магазина, который ножом ранил другого мужчину в ходе драки в центре Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Как отметили в главке, в воскресенье в ОМВД России по Басманному району поступила информация, что на улице Госпитальный Вал, 3, корпус 2, в ходе драки охранник магазина ножом ранил мужчину в лицо. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
"Установлено, что 34-летний мужчина, находясь по указанному адресу, за магазином, в ходе конфликта напал на своего оппонента и нанес последнему телесные повреждения в виде резаной раны лица. Подозреваемый задержан", — сказали в пресс-службе, добавив, что злоумышленник доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.
Начата доследственная проверка.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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