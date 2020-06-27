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Эксперт рассказал о новых видах мошенничества под видом борьбы с расизмом 

РИА Новости и ещё 1 20 минут назад
Мошенники притворились борцами с расизмом
Фото: Официальный Twitter АПЛ
Злоумышленники в июне стали использовать новые виды кибермошенничества — они рассылают фишинговые письма на тему борьбы с расизмом, рассказал РИА Новости глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев.
В июне на фоне протестов движения Black Lives Matter (BLM) была зафиксирована спам-кампания на тему борьбы с расизмом. В темах писем говорилось:
"Выскажись анонимно о движении BL", "Оставь анонимный отзыв о движении Black Lives Matter" и "Отдай свой голос в поддержку движения Black Lives Matter".
В каждом из этих файлов был скрыт банковский троян Trickbot.
"Несмотря на то, что режим самоизоляции в некоторых регионах сходит на нет, число кибератак в ближайшем будущем будет только расти. Пандемия коронавируса стала катализатором другого глобального процесса — киберпандемии", — предупреждает эксперт.
Дягилев советует пользователям проявлять бдительность при получении писем от незнакомых отправителей, не переходить по рекламным ссылкам и баннерам в письмах, устанавливать везде уникальные пароли и остерегаться "специальных" предложений.
"Эксклюзивное лекарство от коронавируса за 150 долларов" обычно не является надежной или заслуживающей доверия покупкой. На данный момент лекарство от коронавируса не существует, и даже если бы оно было, вы вряд ли узнали бы об этом по электронной почте", — добавил он.
В целом, по данным CheckPoint, количество еженедельных атак в мире увеличилось в июне на 18% в сравнении со средним показателем мая. При этом количество атак, связанных с темой коронавируса, сокращается: в первую неделю июня их было почти 129,8 тысячи, что на 24% меньше, чем в мае. Кроме того, в первые две недели июня было зарегистрировано 2451 новых доменов, связанных с коронавирусом, из них 4% (91) были признаны вредоносными и 3% (66)— подозрительными.
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Комментарии 1
Криминал , Интернет , Происшествия , РИА Новости
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