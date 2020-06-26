Серийный убийца задержан в Подмосковье

Сантехник из города Каширы Андрей Ежов , который рассказал правоохранителям об убийствах и изнасилованиях семи жертв, признался в ещё двух преступлениях, говорится на сайте следственного управления по Московской области. В обоих случаях жертвами маньяка стали пенсионерки.

В ходе допроса обвиняемый заявил, что осенью 2019 года убил двух пожилых женщин в возрасте 69-ти и 79 лет. Ежов действовал по заранее отлаженной схеме: залез в окна квартир, расположенных на первых этажах, задушил жертв, а затем совершил с ними насильственный половой акт.

Как сообщал «Рамблер», маньяк, работавший сантехником, оставался не пойманным в течение 10 лет — с 2010 по 2020 гг. Он действовал на территории Каширского и Ступинского городских округов. В настоящее время следователи выясняют другие возможные эпизоды из криминальной биографии обвиняемого.

«В ходе расследования назначено проведение комиссионной судебной, генетической, биологической, трасологической, баллистической экспертиз», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Ежова направят на пихолго-сексолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.