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Сантехник-маньяк признался еще в двух убийствах 

Павел Тиунов и ещё 5 10 минут назад
Серийный убийца задержан в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Сантехник из города Каширы Андрей Ежов, который рассказал правоохранителям об убийствах и изнасилованиях семи жертв, признался в ещё двух преступлениях, говорится на сайте следственного управления по Московской области. В обоих случаях жертвами маньяка стали пенсионерки.
В ходе допроса обвиняемый заявил, что осенью 2019 года убил двух пожилых женщин в возрасте 69-ти и 79 лет. Ежов действовал по заранее отлаженной схеме: залез в окна квартир, расположенных на первых этажах, задушил жертв, а затем совершил с ними насильственный половой акт.
Как сообщал «Рамблер», маньяк, работавший сантехником, оставался не пойманным в течение 10 лет — с 2010 по 2020 гг. Он действовал на территории Каширского и Ступинского городских округов. В настоящее время следователи выясняют другие возможные эпизоды из криминальной биографии обвиняемого.
«В ходе расследования назначено проведение комиссионной судебной, генетической, биологической, трасологической, баллистической экспертиз», — говорится в сообщении.
В ближайшее время Ежова направят на пихолго-сексолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается.
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Криминал , Происшествия , Андрей Ежов , Кашира
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