Кто в Коми хозяин

Республике Коми начинается процесс над вором в законе Юрием Пичугиным , известным в криминальных кругах как Пичуга, — последним хранителем традиционных воровских понятий. Коронованный в 1992 году, Пичугин выстроил собственную империю, опираясь на поддержку коррумпированных силовиков. На счету пичугинских бандитов — целый ряд громких преступлений, в том числе расстрел генерала милиции и расправа над вором в законе Сашей Белым. Некоторые пострадавшие от рук «пичугинцев» ждали справедливости 20 лет — и теперь расплата близка как никогда. Подробности одного из самых громких уголовных дел последнего времени выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Судья в законе

16-летний Юрий Пичугин впервые попал в места лишения свободы в 1982 году — за кражу. Это было далеко не первое его преступление, но несколько лет советская милиция пыталась его перевоспитать, не сажая. Как выяснилось — безуспешно. Первой «крыткой» (тюрьмой) Юрика Пичугина стал Усть-Вымский следственный изолятор в Коми АССР.

Именно там он и попал в поле зрения воров — как человек, формально отвечавший всем классическим требованиям настоящего вора: с властью никогда не сотрудничал (даже за одним столом с ее представителями не сидел), красного не носил, пионером не был, понятия знал и чтил, на допросах никого не выдал. Старшие товарищи взяли над ним шефство.

Уже в 1992 году 26-летний Пичугин был коронован и на фоне борьбы между воровскими кланами сразу занял ведущее место среди «славянских» криминальных авторитетов. Пичуга очень быстро стал неформальным судьей российского преступного мира, и принятые им решения (всегда — в строгом соответствии с понятиями) «кассации» не подлежали.

А разбирал Пичуга и серьезные споры, и мелкие конфликты. При этом к понятиям он относился достаточно либерально, чем импонировал молодому поколению: не настаивал на абсолютном бессребреничестве «положенцев», не возражал против наличия у воров жен и детей и даже соглашался с тем, что те формально могут работать.

Но за соблюдением базовых требований — запрета на сотрудничество с властью, выплаты отчислений в общак, «грева» (поддержки) зон и подчинения тем, кто стоит выше по преступной иерархии, — Пичугин следил строго.

Тюремная бухгалтерия

Сразу после коронации в 1992 году Пичуга был назначен «смотрящим» за Коми АССР и частью Архангельской области — в те времена экономически успешными и, как следствие, привлекательными для криминала регионами. В то же время в Коми было много зон — и, как говорили, все они были «красными», где ситуацию полностью контролирует администрация, а не криминальные авторитеты, как на «черных» зонах.

Однако, несмотря на это, все зоны Коми были крепко связаны с российским криминалом и платили взносы в воровской общак. Это, в частности, процент от выигрышей в карточных играх и другие отчисления и «пожертвования» состоятельных сидельцев. А обратным маршрутом с воли поступал «грев» — «деликатесы», которыми за решеткой считаются чай, сигареты, спиртное и даже тортики. И Пичуга смог не только сохранить такой уклад, но и удержать его вплоть до 2020 года.

Во время одного из обысков по делу Пичуги в 2017 году следователи изъяли компьютер, на жестком диске которого обнаружились записи обо всех поступлениях в общак, в том числе — из мест лишения свободы. Каждая колония республики (а их 16) ежемесячно перечисляла 25-30 тысяч рублей, иногда — до 50 тысяч. Вовсе не мало, учитывая, что возможность заработать на производстве была и есть далеко не в каждой колонии. И каждый месяц на сотовый телефон одного из «положенцев», ответственного за «смотрящими», приходили SMS типа «25-я колония деньги перевела, 28 тысяч 614 рублей».

Анализ времени поступления денег, их сумм и этих сообщений не оставляет никаких сомнений. Именно эти таблицы и стали одним из доказательств в уголовном деле о создании преступного сообщества.

«Контрразведка у Пичуги была организована отлично»

В 1992-1993 годах Пичугин еще только учился быть вором, а уже в 1994-м сам стал короновать. По оперативным данным, его крестником стал 21 вор в законе, среди которых — известные не только в криминальных кругах Степан Фурманов (Степа Муромский), Александр Хлынов (Саша Белый, или Фигура), Роман Кащаев (Рома Краснодарский), Сергей Асатрян (Осетрина Младший), Абесалом Папиашвили (Бесо).

Интересно, что 21 декабря 1997 года государственный департамент США внес Юрия Пичугина и еще девять воров в законе в список лиц, подлежащих санкциям. Гражданам США запретили любые контакты с этими авторитетами, а все имущество воров на территории США, включая недвижимость и банковские счета, отныне подлежало конфискации. Фактически, Пичуга был признан международным преступником, а в криминальном мире это о многом говорит.

При обыске в московской квартире Пичугина на улице Героев Панфиловцев и в коттедже в деревне Шульгино Одинцовского района Подмосковья были найдены многочисленные копии секретных документов МВД — справки о самом Пичугине и его оргпреступном сообществе, постановления о возбуждении уголовных дел, протоколы допросов лиц, дававших на него показания, в том числе датированные днями накануне его задержания.

Прайм Крайм

И хотя полной картины получить не удалось, уже понятно, что Пичуга с самого начала имел обширные связи в среде правоохранителей. Именно поэтому ему очень долго удавалось выходить сухим из воды — все его отбытые сроки связаны с незначительными преступлениями. А доказать существование оргпреступного сообщества Пичуги долго не удавалось из-за того, что все доказательства разрушались.

Интересно, что все должности предусматривали либо кураторство МВД по Республике Коми, либо борьбу с организованной преступностью общеуголовной направленности. К примеру, ныне осужденный полковник полиции Григорий Модянов, работая заместителем начальника ОБОП Республики Коми, неоднократно передавал оперативную информацию Юрию Пичугину.

Неудивительно, что разгромить оргпреступное сообщество Пичуги удалось не в лоб, а со стороны. Причем с неожиданной для вора в законе стороны — там, где он оказался к этому не готов.

Сообразили на троих

В 2009-2010 годах в Сыктывкаре было совершено несколько краж из банкоматов: трое преступников по ночам взламывали «железных кассиров», причем делали это очень быстро. Очередная кража была совершена в ночь на 9 мая 2010 года из банкомата, установленного в главном здании Сыктывкарского государственного университета (СГУ).

Уже через несколько часов машина, в которой скрылись нападавшие, была остановлена в селе Айкино. В ней находились два человека — Сергей Грудецкий и Иван Шапель, которые везли с собой большую часть похищенной суммы. Как выяснилось, эти молодые люди были причастны к нескольким аналогичным преступлениям в Коми и Вологде.

Под тяжестью улик оба сознались и в феврале 2012 года получили девять и 15 лет лишения свободы по статье 162 УК РФ («Разбой») — так следствие квалифицировало проникновение в СГУ, в ходе которого пострадал сторож. Однако на самом деле разбойников было не двое, а трое.

В 2016 году матери Рустама позвонила неизвестная и сказала, что ее сын убит, после чего бросила трубку. Женщина, которая шесть лет надеялась увидеть сына живым, обратилась в СКР . По ее заявлению началась доследственная проверка.

Но затем дело развалилось — и Амонов пошел под суд только за разбой и похищение человека. В 2009 году, отсидев от звонка до звонка, Амонов вышел на волю и стал личным водителем и телохранителем вора в законе Александра Хлынова (Фигура, или Саша Белый), поставленного смотрящим от Пичугина за Республикой Коми. А заодно Амонов стал обчищать банкоматы.

Бандитский арсенал

По словам Светланы Коровченко, в ходе проверки следствию удалось найти ту самую женщину, которая звонила матери Амонова и сообщила о его смерти. Выяснилось, что звонившей о гибели Рустама рассказал пьяный Хадис Азизов — один из руководителей дагестанской группировки, входившей в ОПС Пичугина.

И тут следователям повезло: в ту самую минуту, когда они обратились в суд за санкцией на обыск, в Сыктывкар приехала группа активных участников группировки Пичугина, причем с оружием. Они были уставшими и временно спрятали оружие под потолок своего укрытия, чтобы уже утром перепрятать его в тайник. Но не успели.

Обыски в тот день, 9 августа 2016 года, проводились сразу по десяти адресам — всем известным точкам, к которым имела отношение группировка Пичугина. Искали доказательства убийства Амонова, но обнаружили много документов о деятельности самой группировки и «положенцев» вора в законе, в том числе — финансовые бумаги об аферах.

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По двум адресам — на станции техобслуживания на Октябрьском проспекте Сыктывкара и под потолком ресторана «Узбекский дворик» на улице Димитрова — нашли оружие: три автомата Калашникова АКМ-47 с глушителями, пистолеты ТТ, Стечкина и Макарова, большое количество патронов, а также порох и прицельный станок армейского образца.

Позже криминалисты СКР на этом оружии найдут ДНК активных участников группировки Пичугина, что также станет доказательством их преступной деятельности.

Казненный в лесу

Следующие несколько месяцев следователи анализировали изъятые документы — и получили убедительные доказательства существования оргпреступного сообщества, во главе которого стоял вор в законе Юрий Пичугин. А заодно удалось собрать доказательства причастности одной из бригад ОПС к убийству Амонова.

К февралю 2017 года следователям удалось полностью восстановить картину смерти Амонова.

19 июня 2010 года он внезапно стал разыскивать участников дагестанской группировки — силовой бригады Пичугина. Мол, надо срочно ехать в пригород — там прячется наш раненый товарищ, которому надо помочь.

На дело отправились четверо, в том числе «положенец» Пичугина и лидер бригады Хадис Азизов (Ломоно) и Ахмед Исаев . На автомобиле Volkswagen Multivan они выехали из Сыктывкара в сторону Корткероса (райцентра Республики Коми). При этом Рустам Амонов сидел сзади и оттуда указывал дорогу.

Рустам Амонов, СУ СКР по Республике Коми

В какой-то момент он внезапно достал из борсетки пистолет-пулемет «Кедр» и открыл огонь по всем сидящим в машине. Первые пули достались Исаеву, две из них попали ему в голову — но бывший борец, несмотря на тяжкие ранения, сумел обезвредить стрелка и тем самым спас жизнь всем подельникам.

О случившемся немедленно проинформировали самого Юрия Пичугина — он в тот момент находился в СИЗО СБУ в Одессе: его задержали как находящегося в международном розыске.

Через несколько дней (в период с 24 июня по 1 июля 2010 года) Амонова вывезли в лес. Там, прямо в колее дороги, по которой ходят лесовозы, вырыли могилу. Бывшего спецназовца допросили под видеокамеру, после чего зарубили топором, сбросили в яму и несколько часов жгли тело. Затем могилу засыпали, несколько раз проехали по ней, чтобы восстановить колею, и покинули место преступления. Впрочем, события, предшествовавшие убийству телохранителя вора в законе Хлынова, заслуживают отдельного рассказа.

СУ СКР по Республике Коми

Смертельный выстрел

Вор в законе Александр Хлынов, известный в криминальных кругах как Белый, или Фигура, родился в 1976 году в поселке Жешарт Коми АССР — там же, где жил Юрий Пичугин. Хлынов с детства был бесшабашным, неоднократно задерживался милицией, много времени проводил в СИЗО (где, говорят, и познакомился с Пичугиным), но формально судим до 2004 года не был.

Несмотря на это, в 2001 году в Москве Пичугин короновал 24-летнего Хлынова и нарек его Сашей Фигурой (хотя в уголовном мире его чаще будут называть Сашей Белым — по цвету волос). Тотчас же новоявленный вор был назначен «положенцем» по Республике Коми и Архангельской области: к тому моменту Пичуга уже переехал в столицу и поднялся на высшую ступень. Ему нужен был помощник, который не ударит в спину.

В ночь на 4 июня 2005 года Пичугин, Хлынов и другие «положенцы» отдыхали в сыктывкарском ночном клубе «Релакс».

Там вспыхнула драка, разнимать которую бросилась охрана — и один из «чоповцев», Александр Поповцев , оттолкнул Пичугу. По понятиям, поднять руку на вора в законе — это смертный грех, смыть который можно только кровью.

Спустя несколько часов охранник умер в больнице, а Хлынов был вынужден перейти на нелегальное положение. Задержать его удалось лишь в 2007 году.

Суд приговорил вора в законе к девяти годам колонии строгого режима — несмотря на то что один из участников потасовки прямо на заседании взял всю вину на себя. Апелляция подтвердила решение суда первой инстанции — и Хлынов отправился отбывать наказание в исправительную колонию №1 (ИК-1) под Сыктывкаром.

Пули для генерала

Вскоре после того как вор в законе прибыл в колонию, туда приехала комиссия из Москвы. Она выявила грубейшие нарушения отбытия наказания со стороны осужденного Хлынова, причем допущенные администрацией колонии. Авторитета немедленно перевели в омскую ИК-9 — и чуть позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России опубликовала заявление, согласно которому вор в законе Хлынов отрекся от воровских понятий и записался в секцию дисциплины и порядка.

В июне 2009 года Верховный суд России отменил приговор Хлынову с формулировкой «в связи с непричастностью к преступлению». Правомерность этого решения до сих пор вызывает споры — было принято во внимание «чистосердечное признание» того самого подчиненного Хлынова, который на суде взял на себя вину босса.

Хотя свидетели в один голос указывали именно на Хлынова как на стрелявшего, да и записи камер видеонаблюдения не оставляли сомнений. Как бы то ни было, Хлынов вышел на свободу и вернулся в Сыктывкар, где вновь принял статус «положенца». Правда, за время отсутствия Хлынова его «работу» очень успешно выполнял Хадис Азизов.

Mzk1.ru

Авторитет Азизова значительно вырос, и в Коми его знали хорошо — почти так же, как Пичугу, которого он представлял. А вот с титулом Хлынова возникли вопросы: ведь он не просто отказался от воровских традиций, но еще и подписался под этим. Более того, на зоне его видели с красной повязкой «актива» (помощника администрации), о чем сразу сообщили Пичуге в Москву.

Почти год решение по Хлынову не принималось — и воры не собирались, чтобы обсудить возмутительную ситуацию. Поэтому формально Хлынов оставался и вором, и «положенцем».

Обсуждать поступки воров никому нельзя, но ситуация сложилась очень непростая, и слухи шли. Одни говорили, что Хлынова сломали, другие — что его подставили. А то, что почти год решение не принималось, вызывало недовольство в воровском мире. Но затем события начали стремительно развиваться.

А 10 июня 2010 года в Волгограде на территории больницы №12 был застрелен бывший начальник УФСИН по Омской области генерал-майор милиции Николай Папичев — киллер выпустил в него шесть пуль и скрылся незамеченным.

12 июня 2010 года Хлынов, улетевший в Москву, перестал выходить на связь — он пропал без вести. А 3 июля рыбаки на реке Вязьма (Ивановская область) заметили в воде спальный мешок и вытащили его на берег. В нем лежал мертвый Хлынов в пижаме, его голова была обмотана скотчем и сверху закрыта полиэтиленовым пакетом. В том же спальном мешке нашли два блина от штанги весом по 15 килограммов. Причиной смерти вора в законе стали четыре огнестрельных ранения в голову.

После смерти авторитета ситуация с его отречением от воровского титула на зоне была исчерпана: все причастные к грубейшему нарушению понятий оказались мертвы.

Тело убитого генерал-майора милиции Николая Папичева, «ВЫСОТА 102»

Между тем к убийствам силовиков оказался причастен спецназовец Рустам Амонов — тот самый, который попытался расстрелять подельников из «Кедра», а потом был казнен в лесу. На допросе перед смертью Амонов признался, что убил генерала Папичева по приказу своего босса Хлынова. Он же отдал приказ и о расправе над сотрудником ФСИН Дюсеневым.

Но чередой громких убийств Хлынов поставил под удар всю преступную империю Юрия Пичугина. После этого, по оперативным данным, вор в законе был ликвидирован пичугинскими бойцами. А спецназовец Амонов, узнав об этом, решил отомстить за убийство шефа и расстрелять тех, кто мог быть к нему причастен, — но в итоге погиб сам.