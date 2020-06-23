Российскому экс-министру вынесли приговор

Бывший министр образования Дагестана приговорён к 4,5 года тюрьмы. Также Шахабас Шахов должен будет выплатить 20,5 млн рублей штрафа.
Суд признал его виновным по делу о получении крупной взятки и крупной растрате, сообщает сайт Следственного комитета. По уголовному делу также проходили дочь Шахова Амина, бывший директор государственного учреждения «Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» Марат Алиев и бывший управляющий центра «Логос» Мурад Абдурахманов. Они получили условные сроки по статье о растрате.