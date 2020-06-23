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Бывший министр образования Дагестана приговорён к 4,5 года тюрьмы 

Говорит Москва и ещё 13 1 час назад
Российскому экс-министру вынесли приговор
Фото: РИА Новости
Бывший министр образования Дагестана приговорён к 4,5 года тюрьмы. Также Шахабас Шахов должен будет выплатить 20,5 млн рублей штрафа.
Суд признал его виновным по делу о получении крупной взятки и крупной растрате, сообщает сайт Следственного комитета. По уголовному делу также проходили дочь Шахова Амина, бывший директор государственного учреждения «Республиканский центр научно-технического творчества учащихся» Марат Алиев и бывший управляющий центра «Логос» Мурад Абдурахманов. Они получили условные сроки по статье о растрате.
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Криминал , Происшествия , Строительство , Человек года , Шахабас Шахов , СКР , Республика Дагестан
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