Вынесен приговор фигурантам дела «Сети»

Жители Санкт-Петербурга Юлий Бояршинов и Виктор Филинков виновны в участии в террористической организации «Сеть» и приговорены к лишению свободы за это. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял суд.

«Сеть», согласно версии государственного обвинения, — межрегиональная террористическая организация. Она была создана в 2016 году. В нее входили ячейки в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе.

В январе 2019 года, как сообщал «Рамблер», житель Петербурга Игорь Шишкин был приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима по делу «Сети». В феврале 2020-го еще семь человек были осуждены на сроки от шести до 18 лет по делу «Сети» в Пензе.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд признал Бояршинова и Филинкова виновными в участии в террористическом сообществе. Филинков был приговорен за это к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Бояршинов — к 5,5 года.

Государственный обвинитель просил суд приговорить Филинкова к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а Бояршинова — к шести.

Адвокаты Филинкова заявляли, что тот подлежит оправданию в связи с отсутствием состава преступления, а адвокаты Бояршинова просили суд назначить ему более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, учитывая признание им вины.