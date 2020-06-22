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В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
В Вологде будут судить женщину, чья дочь умерла от солнечных ожогов
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы Вологды, чья семимесячная дочь около года назад скончалась в больнице после того, как получила солнечные ожоги на дачном участке, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, 21 июня 2019 года женщина с ребенком провела долгое время на дачном участке в микрорайоне Лукьяново, когда температура воздуха в Вологде превышала 29 градусов.
"Ребенок в результате получил солнечные ожоги головы, шеи, груди на площади 15% тела. Двадцать второго июня 2019 года из-за ухудшения самочувствия бригадой скорой медицинской помощи девочка доставлена в больницу, где скончалась 27 июня от солнечных ожогов, осложнившихся развитием ожоговой болезни", — говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье «причинение смерти по неосторожности». Согласно заключению экспертизы, солнечные ожоги, которые получила девочка, «находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением его смерти», информирует областное следственное управление.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, заключает ведомство.
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Криминал , СКР , РИА Новости , Вологда , Вологодская Область , Санкт-Петербург
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