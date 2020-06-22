В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Других деталей пока не приводится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Иркутской области задержана первый замглавы регионального Министерства строительства и дорожного хозяйства. Чиновнице предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).