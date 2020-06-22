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Консьержку подмосковного дома задержали за ложную телефонную угрозу 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Консьержку задержали за ложную угрозу в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец задержали женщину по подозрению в заведомо ложной угрозе по телефону.
Как уточняет региональный главк Министерства внутренних дел, консьержка одного из домов на Наташинской улице обратилась в экстренную службу с сообщением о том, что якобы существует угроза безопасности.
Однако проверка не выявила предметов, которые могли бы представлять опасность дому и его жильцам.
В отношении женщины возбуждено дело по статье 207 Уголовного кодекса («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).
С задержанной взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».
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Криминал , Происшествия , МВД , Люберцы
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