«Еще живую девочку связали и бросили в колодец»

Убийство 12-летней Марины Халиловой из маленькой деревни Нижняя Коя ( Красноярский край ) без преувеличения потрясло всю Россию . Девочку жестоко избили и утопили в колодце, но перед этим школьница стала жертвой группового изнасилования. Одним из участников расправы был 14-летний подросток, который за несколько месяцев до этого уже изнасиловал Марину, после чего преследовал ее и угрожал убийством. Мать девочки неоднократно обращалась в полицию, но стражи порядка не только не завели дело на насильника, но и вообще не приняли никаких мер к защите Марины. Подробности этой резонансной трагедии выяснила «Лента.ру».

Предупреждение:

Из трех обвиняемых по делу об убийстве Марины Халиловой двое имеют установленный психиатрический диагноз, третий — несовершеннолетний. В соответствии с законом «Лента.ру» изменила их имена на вымышленные.

«Детей здесь рожают ради пособий»

Деревня Нижняя Коя находится на берегу холодного и широкого Енисея. От ближайшей асфальтированной дороги, ведущей к местному райцентру — селу Шушенское, деревню отделяют несколько километров. В Шушенское в советское время водили экскурсии — это место считалось историческим: в 1897 году туда на три года сослали Ленина.

Шалаш, в котором будущий вождь мирового пролетариата вечерами размышлял над построением коммунизма, до сих пор — главная достопримечательность района. Именно благодаря туризму село в основном и выживает. Но Нижней Кое повезло меньше: Ленина там никогда не было, а работы нет и сейчас.

Поэтому из 400 жителей деревни большинство взрослых вынуждены ездить на работу в райцентр, а их дети остаются предоставленными сами себе. Вся молодежь в Нижней Кое учится в одном месте — деревенской школе №1, а потому хорошо знает друг друга. По словам местного жителя Алексея, среди подростков хватает неблагополучных. Это идет от родителей, которые нередко пьют, дерутся и применяют насилие к своим детям.

Но исчезновение 12-летней Марины Халиловой для жителей Нижней Кои все равно стало шоком. Вечером 29 мая девочка вместе с десятилетней сестрой отправилась встречать с выпаса скот, но домой не вернулась. По словам младшей сестры, Марина осталась посидеть на детской площадке с подругой.

«Лиза Алерт»

Сразу же начались масштабные поиски ребенка — в них участвовали сотрудники правоохранительных органов , спасатели, многочисленные волонтеры и около сотни местных жителей. Марину Халилову, об исчезновении которой писали все местные СМИ, искали в подвалах, в домах, в лесу и на берегах Енисея.

Марину нашли мертвой — тело находилось на глубине трех метров в заброшенном пожарном колодце, возле развалин старого промышленного здания. Несмотря на стихийную свалку рядом, эти руины местная молодежь использовала для тусовок.

После обнаружения тела Марины Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Эксперты начали собирать образцы генетических материалов у мужчин, живущих в Нижней Кое и окрестных населенных пунктах — словом, у всех, кто так или иначе был недалеко от места преступления.

«Кто-то хорошо замел следы»

Пока эксперты делали свою работу, сыщики выяснили, что последним, с кем видели погибшую, была ее знакомая, которая якобы позвала Марину на детскую площадку. Потом девушка ушла, а к Марине подошел 25-летний местный житель Михаил Кузьменко . Ранее он был дважды уличен в кражах, но оба раза суд направлял его на принудительное лечение, поскольку у Михаила диагностировали расстройство психики.

Оказавшись у силовиков, Кузьменко сознался в преступлении. Он рассказал, что встретил Марину на детской площадке и предложил ей пойти погулять — девочка якобы не знала, чем себя занять. А потом Кузьменко повел ее подальше от деревни — к колодцу, который он нашел, когда собирал металлолом на продажу.

Место убийства Марины Халиловой Кадр: Телеканал «Звезда»

Оказавшись на месте, Кузьменко попытался склонить девочку к интимной близости, но та начала отбиваться. Тогда он разозлился, схватил ее за шею, повалил на землю и изнасиловал. Тело задушенной школьницы Михаил сбросил в колодец. Однако у следователей рассказ задержанного вызвал сомнения.

Слабоумный Кузьменко не походил на человека, способного найти подходящее место для преступления, совершить убийство, а затем продумать, как именно избавиться от тела.

«Насильник остался на свободе»

Следователи подняли материалы, связанные с Мариной Халиловой, и выяснили: ее мать Елена Халилова в ноябре 2019 года обратилась с заявлением в полицию, в котором указала, что девочку изнасиловал 13-летний Дмитрий Иванов . Он учился с Мариной в одной школе и считался в Нижней Кое удивительно жестоким для своих лет. Мать бросила Дмитрия, и он жил на два дома — у отца и у бабушки, причем контролировать его не получалось ни у кого из родственников.

После опроса Марины и Дмитрия следователи поняли, что история девушки похожа на правду. Она довольно подробно рассказывала, как и что случилось, не путаясь в показаниях. Но Дмитрий свою вину не признал.

Кадр: Телеканал «Звезда»

По закону уголовная ответственность за изнасилование — особо тяжкое преступление — наступает с 14 лет. Привлечь за него 13-летнего Дмитрия было невозможно, и следствие в возбуждении уголовного дела отказало. Материалы направили в прокуратуру , которая признала это решение верным. Копия «отказного» материала также попала в полицию.

В этой ситуации сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и полиции должны были или самостоятельно, или через суд поместить подростка в центр временной изоляции для несовершеннолетних на срок максимум до полугода. Другим вариантом могла стать отправка Дмитрия в спецучреждение, где он мог бы находиться под наблюдением несколько лет.

Но на этом этапе вышла заминка: оказалось, что у местных сотрудников ПДН в принципе нет опыта профилактической работы с трудными подростками. Не нашлось в Шушенском районе и работающего центра временной изоляции.

Семейные тайны

Полгода спустя, в феврале 2020-го, Дмитрий Иванов вновь приставал к Марине Халиловой и пообещал, что обязательно убьет ее. Мать девочки снова написала заявление в полицию — теперь об угрозе убийством (статья 119 УК РФ). Но полицейские дело возбуждать не стали: они не смогли доказать факт преступления.

А прокуратура, получив «отказное» и увидев в нем знакомую фамилию, не поинтересовалась у полицейских, почему подросток, совершивший особо тяжкое преступление двумя месяцами ранее, вновь попал в сводки. Между тем Елена Халилова решила действовать самостоятельно и, увидев Дмитрия на участке соседа, отправилась к нему.

По словам очевидцев и самой Елены, она схватила подростка за шиворот и сильно встряхнула. По другой версии, при разговоре с Дмитрием женщина угрожала ему ножом, а позже потребовала у отца Иванова 50 тысяч рублей, чтобы не поднимать историю с изнасилованием дочери.

Но правоохранительные органы о действиях Елены все же узнали. За угрозы Дмитрию суд приговорил Халилову к полугоду ограничения свободы, на ногу ей надели браслет для отслеживания ее перемещений. Сегодня до конца наказания ей остается еще два месяца.

В Нижней Кое семья Халиловых считалась неблагополучной и была признана социально опасной. Родители Марины крепко выпивали. Однажды Елена так избила дочь, что Марине пришлось скрываться в доме у социального педагога.

По словам девочки, отец смотрел, как мать ее избивает, а потом сказал: «Выкинь ее отсюда, а то убью!». После этого Елену Халилову временно лишили родительских прав, а Марина отправилась в социальный приют и домой вернулась только в ноябре. Однако после этого насилие над ребенком продолжалось, а должностные лица из центра соцобслуживания «Шушенский» знали об этом, но ничего не предпринимали. Теперь ими занимаются следователи СКР — в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

«На колени становиться не буду!»

На второй день после обнаружения тела Марины Халиловой следователь, прочесывавший каждый метр прилегающей территории, нашел нижнее белье погибшей. Криминалисты установили, что девочку изнасиловали трое мужчин. При этом Михаил Кузьменко продолжал утверждать, что действовал в одиночку.

Но экспертизу не обманешь, и 6 июня по подозрению в изнасиловании и пособничестве в убийстве несовершеннолетней был задержан 19-летний Максим Киселев , знакомый Кузьменко, тоже имеющий справку о психиатрическом заболевании.

В ходе допросов один из сообщников дал показания о причастности к расправе над школьницей 14-летнего (уже подлежащего уголовной ответственности) Дмитрия Иванова, который вскоре был задержан. В отличие от соучастников, у него нет проблем с психикой, а потому он, скорее всего, окажется на скамье подсудимых.

Правосудие по-сибирски

Убийство Марины Халиловой укрепило жителей Нижней Кои во мнении, что деревню терроризирует банда подростков. Всеобщая тревога по этому поводу вылилась в народный сход, на который приехали высокопоставленные силовики, ответственные за ситуацию в районе.

На сходе многие рассказывали, что подростки прикрываются справками о психических заболеваниях и своим возрастом — им хорошо известно, когда и за что наступает ответственность. Жители Нижней Кои жаловались, что школьники оскорбляли их и даже закидывали камнями, зная, что взрослые не решатся избить их или наказать.

Кадр: НТВ

Малолетние преступники якобы у многих в деревне воровали имущество, и потерпевшие писали заявления в полицию, но она бездействовала. Начальник полиции Шушенского района Николай Зубарев и руководитель районного отдела СКР Александр Чмуж в присутствии районного прокурора пообещали разобраться во всех случаях и попросили потерпевших вновь подать заявления.

Впрочем, в беседе с «Лентой.ру» жители Нижней Кои объяснили, что в деревне просто не принято обращаться в правоохранительные органы, все вопросы стараются решать самостоятельно. Местные считают: если напишешь заявление в полицию — придется ездить на следственные действия.

В итоге будет потрачено много сил и времени, а отношения с семьей обидчика окончательно испортятся. В том же, что все эти хлопоты дадут какой-то результат, жители деревни сомневаются. Зато они тепло вспоминают прежнего участкового: он, по словам деревенских, не любил протоколы, зато быстро и по-мужски разбирался с обнаглевшей молодежью.

Поэтому дерзкие сельские парни «шерифа» Нижней Кои боялись и уважали. Новый участковый пытается все делать по закону, следует регламенту и установленным правилам, но от этого в деревне на берегу холодного Енисея спокойнее не становится.

В настоящее время все три фигуранта дела об убийстве Марины Халиловой отправлены в СИЗО . Они обвиняются по статьям 105 («Убийство»), 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Прокуратура Красноярского края провела проверку и установила, что органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, не проводили в Нижней Кое работу с подростками. Надзорное ведомство вынесло предупреждения главе Шушенского района, начальнику районного управления образования и руководителю отдела полиции «Шушенский».

Постановления в отказе о возбуждении уголовных дел по факту изнасилования и угроз убийством, жертвами которых стала Марина Халилова, отменены. Материалы снова будут изучены следователями.