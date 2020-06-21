Дочь замуровавшей сына высказалась о трагедии

Она написала, что до рокового дня всегда считала свою мать замечательной, а семью — лучшей.

Сестра рассказала, что занималась поисками пропавшего брата, и каждый̆ день молилась о том, чтобы его скорее нашли, и он вернулся домой. О том, что произошло, никто из ее семьи, включая отца, не знал.

«Я даже и не подозревала, что все гораздо хуже, чем мы думали… В один миг рухнуло все… Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это», — написала женщина в Instagram.

Сестра погибшего поблагодарила волонтеров, искавших ребенка, и полицейских, которые «нашли виновного». Она попросила не задавать ей вопросы и не звонить отцу, который находится в очень тяжелом состоянии.

«Очень прошу не меня спрашивать об этом, я понимаю, что много вопросов и презрения к нашей семье, но все же мы переживаем непосильное горе и негатив со стороны общественности явно будет лишним», — подытожила сестра погибшего.

По версии следствия, жительница Астраханской области замуровала в бетоне 12-летнего сына. Полиции она сказала, что он ушел в школу и не вернулся. Позднее залитое бетоном тело ребенка нашли под полом дома. Подозреваемая задержана.

По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся утром. Матери не понравилось его поведение, началась ссора. Во время конфликта женщина ударила ребенка гантелей. От травмы он скончался на месте. Тогда женщина решила замести следы и забетонировала труп.

Волонтер, занимавшаяся поиском 12-летнего Саши, рассказала изданию «Арбуз», как мать сбивала всех со следа.

«Это сейчас мы понимаем, почему мы не могли его найти, хотя говорили, что вот-вот только сейчас родители видели его тут по камерам. А тогда казалось, что мальчишка имеет доступ к нашим чатам и прячется, когда его пытались найти. Ну правда, только прошла информация, а его уже нет, очевидно, что мальчик не хочет, чтобы его нашли. В семье обсуждалось, что он «бродяжка» и ему нужна свобода, мы отталкивались от этого», — рассказала она.

Версию о «бродяжке» поддерживала и сама мама, Галина Морозова. Она говорила, что ребенок связался с плохой компанией, наркоманами.