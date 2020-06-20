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Шестилетняя девочка утонула в бассейне пермской бани 

News.ru 56 минут назад
Ребенок утонул в бассейне пермской бани
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Следственный комитет Пермского края сообщил о смерти шестилетней девочки в региональной столице. Ребёнок утонул в бассейне банного комплекса.
Малышку взяла с собой 43-летняя мама, которая отдыхала в компании друзей. Она оставила дочь без присмотра, говорится на сайте СК.
Утонувшего ребёнка нашли другие посетители учреждения. Они попытались спасти её, однако им не удалось сделать это.
Силовики возбудили уголовное дело и планируют допросить мать девочки в качестве подозреваемой. Они проведут освидетельствование для установления степени её опьянения.
Ранее, как писал NEWS.ru, суд в Саратовской области вынес приговор подростку из Вольска, который вместе с отцом возил на санках тело забитого до смерти местного жителя. Несовершеннолетнего признали виновным в гибели мужчины.
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Криминал , Происшествия , СКР , Пермский Край
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