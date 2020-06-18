Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сжегшего внука в печи сибиряка отпустили на свободу спустя полгода 

Газета.Ru 54 минуты назад
Сжег внука заживо и вышел на свободу
Фото: Газета.Ru
48-летнего жителя Хакасии, которого осудили на 15 лет в колонии строгого режима за сожжение 11-месячного внука, отпустили из-под стражи. По данным СМИ, апелляционный суд посчитал недоказанной вину мужчины — он якобы не знал, что младенец остался жив после того, как его придушила бабушка. В итоге он сунул тело ребенка в печь, чтобы скрыть следы преступления.
В Хакасии освободили 48-летнего местного жителя, которого несколько месяцев назад осудили за сожжение заживо 11-месячного внука. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Республики.
Известно, что суд апелляционной инстанции переквалифицировал статью мужчины на «Убийство по неосторожности». Вместо 15 лет строгого режима ему дали полтора года общего. Поскольку в СИЗО один день считается за полтора, свое наказание злоумышленник уже отбыл.
«Мужчина полагал, что ребенок мертв ввиду удушения его женой, и совершил это действие, чтобы скрыть следы преступления. Именно такую версию принял во внимание суд апелляционной инстанции. Приговор вступил в законную силу», — пояснила kp.ru пресс-секретарь Верховного суда Республики Хакасия Елена Аторкина.
Напомним, ранее суд установил, что в январе 2019 года в деревне Харой 18-летняя мать ребенка уехала в гости к приятельнице и попросила своих родителей присмотреть за годовалым сыном. Однако, когда она отбыла, родственники начали выпивать. В это время младенец заплакал, что раздражало взрослых.
В итоге, разозлившись, 42-летняя бабушка сперва попыталась задушить мальчика, а когда он потерял сознание, отдала его супругу — тот положил ребенка в раскаленную печь.
«Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, действуя из неприязни, сдавила рукой шею малолетнего и стала душить его, пока тот не перестал двигаться и кричать.
После она передала обездвиженного внука супругу, а сама уснула, полагая, что лишила ребенка жизни. Однако смерть малолетнего от механической асфиксии не наступила», — объявил на заседании судья.
Спустя некоторое время тело младенца нашли родственники — в заключении специалистов было указано, что у жертвы выявлены «признаки обугливания тела в результате воздействия высокой температуры».
«Причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом, а также воздействие температур, 100%-ный ожог тела», — уточняли в прокуратуре.
В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство и покушение на убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью».
Спустя год суд признал их виновными. Бабушку приговорили к девяти годам колонии общего режима и году ограничения свободы, а дедушке дали 15 лет строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года.
«При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления каждым из подсудимых, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также психическое расстройство подсудимого, не исключающее его вменяемости», — рассказывали порталу Тайга.Info в пресс-службе Верховного суда.
Когда огласили приговор, мать погибшего малыша плакала. Она рассказала порталу NotaBene, что не считает родителей виноватыми и хочет, чтобы они вышли на свободу.
Между тем история также привела к возбуждению уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцслужб, которые вовремя не изъяли ребенка из семьи, где мать вела асоциальный образ жизни. В частности, злоупотребляла алкогольными напитками. Кроме того, в доме отсутствовало детское питание и регулярно нарушались санитарно-гигиенические нормы.
Несмотря на это, органы опеки сняли семью с учета в 2016 году «в связи с исправлением», хотя, как выяснилось, образ жизни семьи никак не изменился.
« [Они] допустили преступную небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетнего ребенка. Также не осуществили вновь постановку семьи на профилактический учет и не приняли мер по изъятию ребенка из семьи при очевидном наличии угрозы его жизни и здоровью», — уточняли в региональном в СК.
Известно, что ряд сотрудников органов опеки были уволены со службы, а ведущий специалист была осуждена на два года условно с ограничением работы в соцорганах.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Газета.Ru: последние новости
В ходе застолья астраханец убил приятеля и изнасиловал его сожительницу В ходе застолья астраханец убил приятеля и изнасиловал его сожительницу Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Комментарии
Криминал , Статьи , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Комсомольская правда , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай успешно вывел в космос три спутника
Китай успешно вывел в космос три спутника
В немецком городе прогремел взрыв
В немецком городе прогремел взрыв
Создано устройство для смартфона для выявления COVID
Создано устройство для смартфона для выявления COVID
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
Опубликовано видео момента взрыва на границе в КНДР
Новости партнеров
Видео
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
00:32
Игнорирование поста США силами РФ попало на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение