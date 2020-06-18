Сжег внука заживо и вышел на свободу

48-летнего жителя Хакасии, которого осудили на 15 лет в колонии строгого режима за сожжение 11-месячного внука, отпустили из-под стражи. По данным СМИ, апелляционный суд посчитал недоказанной вину мужчины — он якобы не знал, что младенец остался жив после того, как его придушила бабушка. В итоге он сунул тело ребенка в печь, чтобы скрыть следы преступления.

В Хакасии освободили 48-летнего местного жителя, которого несколько месяцев назад осудили за сожжение заживо 11-месячного внука. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Республики.

Известно, что суд апелляционной инстанции переквалифицировал статью мужчины на «Убийство по неосторожности». Вместо 15 лет строгого режима ему дали полтора года общего. Поскольку в СИЗО один день считается за полтора, свое наказание злоумышленник уже отбыл.

«Мужчина полагал, что ребенок мертв ввиду удушения его женой, и совершил это действие, чтобы скрыть следы преступления. Именно такую версию принял во внимание суд апелляционной инстанции. Приговор вступил в законную силу», — пояснила kp.ru пресс-секретарь Верховного суда Республики Хакасия Елена Аторкина.

Напомним, ранее суд установил, что в январе 2019 года в деревне Харой 18-летняя мать ребенка уехала в гости к приятельнице и попросила своих родителей присмотреть за годовалым сыном. Однако, когда она отбыла, родственники начали выпивать. В это время младенец заплакал, что раздражало взрослых.

В итоге, разозлившись, 42-летняя бабушка сперва попыталась задушить мальчика, а когда он потерял сознание, отдала его супругу — тот положил ребенка в раскаленную печь.

«Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, действуя из неприязни, сдавила рукой шею малолетнего и стала душить его, пока тот не перестал двигаться и кричать.

После она передала обездвиженного внука супругу, а сама уснула, полагая, что лишила ребенка жизни. Однако смерть малолетнего от механической асфиксии не наступила», — объявил на заседании судья.

Спустя некоторое время тело младенца нашли родственники — в заключении специалистов было указано, что у жертвы выявлены «признаки обугливания тела в результате воздействия высокой температуры».

«Причиной смерти ребенка стало отравление угарным газом, а также воздействие температур, 100%-ный ожог тела», — уточняли в прокуратуре.

В отношении супругов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство и покушение на убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью».

Спустя год суд признал их виновными. Бабушку приговорили к девяти годам колонии общего режима и году ограничения свободы, а дедушке дали 15 лет строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года.

«При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления каждым из подсудимых, явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребенка, а также психическое расстройство подсудимого, не исключающее его вменяемости», — рассказывали порталу Тайга.Info в пресс-службе Верховного суда.

Когда огласили приговор, мать погибшего малыша плакала. Она рассказала порталу NotaBene, что не считает родителей виноватыми и хочет, чтобы они вышли на свободу.

Между тем история также привела к возбуждению уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцслужб, которые вовремя не изъяли ребенка из семьи, где мать вела асоциальный образ жизни. В частности, злоупотребляла алкогольными напитками. Кроме того, в доме отсутствовало детское питание и регулярно нарушались санитарно-гигиенические нормы.

Несмотря на это, органы опеки сняли семью с учета в 2016 году «в связи с исправлением», хотя, как выяснилось, образ жизни семьи никак не изменился.

« [Они] допустили преступную небрежность, не приняв комплекса мер по обеспечению и защите прав и законных интересов малолетнего ребенка. Также не осуществили вновь постановку семьи на профилактический учет и не приняли мер по изъятию ребенка из семьи при очевидном наличии угрозы его жизни и здоровью», — уточняли в региональном в СК.

Известно, что ряд сотрудников органов опеки были уволены со службы, а ведущий специалист была осуждена на два года условно с ограничением работы в соцорганах.